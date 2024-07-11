SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Binlerce memur, personel alımı ilanları: PTT, GSB, Korucu Alımı, PMYO, POMEM alımı başvuru şartları! Temmuz ayı KPSS'li, KPSS'siz...

Temmuz 2024'te, Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler ve çeşitli resmi kurumlar tarafından yayınlanan güncel kamu ilanları kapsamında, KPSS şartıyla veya KPSS şartı olmaksızın gerçekleştirilecek olan geniş çaplı memur ve personel alımları duyurulmuştur. Bu alımlar, farklı nitelik ve pozisyonlardaki binlerce aday için yeni iş fırsatları sunarak kamu sektöründe istihdam olanaklarını genişletmektedir. İşte Temmuz ayı KPSS'li, KPSS'siz personel ve memur alımları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 10:33 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 10:33
Binlerce memur, personel alımı ilanları: PTT, GSB, Korucu Alımı, PMYO, POMEM alımı başvuru şartları! Temmuz ayı KPSS’li, KPSS’siz...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adayların başvuru süreçlerini takip etmeleri ve ilanlarda belirtilen son başvuru tarihlerini kaçırmamaları önemlidir. Ayrıca, başvuru yapacakları pozisyonlar için gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir.

Güncel ilan tablosu, alım yapacak kurumlar, KPSS şartı, kontenjan sayısı ve son başvuru tarihleri gibi önemli bilgileri içeriyor. Adaylar, ilgili ilanlara ulaşmak için kurum isimlerine tıklayarak detaylara erişebilirler.

Alım Yapacak Kurum veya Kuruluş ve Pozisyon Detayları KPSS Şartı Alınacak Personel Son Başvuru Tarihi
PTT - 10.000 Bekleniyor
GSB Var 950 Bekleniyor
KPSS 2024/1 Var 2.500 18/07/24
KPSS 2024/2 Var 2.500 26/12/24
Korucu Alımı Yok 5.000 Bekleniyor
PMYO Yok 2.500 Bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı Var 11.715 Bekleniyor
POMEM ve PMYO - 5.000 Bekleniyor
İBB Var 3.000 Bekleniyor
Sağlık Bakanlığı - 36.000 Bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı Var 2.065 Bekleniyor
PA Bekçi Yok 10.000 Bekleniyor
THY Yok 1.900 Bekleniyor
Adalet Bakanlığı Var 22.984 Bekleniyor
İletişim Başkanlığı Var 5 19/07/24
Ankara Üniversitesi Var 3 12/07/24
Ziraat Bankası Yok 870 19/07/24
Van Korucu Yok 14 12/07/24
Jandarma Yok 523 25/07/24
KOP Yok 9 19/07/24
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi KPSS 50 53 15/07/24
Bartın Üniversitesi KPSS 50 1 22/07/24

Başvuru Koşulları ve Detaylar

Başvuru yapacak adayların öncelikle ilan detaylarını dikkatlice incelemesi gerekiyor. İlgili kurumların belirlediği KPSS şartları, kontenjanlar ve son başvuru tarihleri gibi bilgilere dikkat edilmelidir.

18 yaşından büyük personel alınacak! İŞKUR KPSS şartlı şartsız ilanları yayımladı! İşte başvuru şartları ve ilanlar18 yaşından büyük personel alınacak! İŞKUR KPSS şartlı şartsız ilanları yayımladı! İşte başvuru şartları ve ilanlar
18 yaşından büyük personel alınacak! İŞKUR KPSS şartlı şartsız ilanları yayımladı! İşte başvuru şartları ve ilanlar
İŞKUR 10-30 Temmuz 2024 güncel iş ilanları: En az 24.580 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!İŞKUR 10-30 Temmuz 2024 güncel iş ilanları: En az 24.580 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!
İŞKUR 10-30 Temmuz 2024 güncel iş ilanları: En az 24.580 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

Son Başvuru Tarihleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuruların son tarihleri kurumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Adayların başvuru yapmadan önce son başvuru tarihlerini kontrol etmeleri önemlidir. Ayrıca, bazı kurumlar KPSS şartı ararken bazıları KPSS şartı olmadan alım yapmaktadır.

Öne Çıkan Kurumlar ve Alım Sayıları

PTT: 10.000 personel alımı bekleniyor

GSB: 950 personel alımı için KPSS şartı aranıyor.

Sağlık Bakanlığı: 36.000 personel alımı planlanıyor.

Adalet Bakanlığı: 22.984 personel alımı bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı: 11.715 personel alımı yapılacak.

İlan Detaylarına Erişim ve Başvuru Süreci

İlan detaylarına ulaşmak için adaylar, İşin Olsa tarafından hazırlanmış olan güncel ilan tablosunu kullanabilirler. Bu tabloda yer alan kurum isimlerine tıklayarak, ilgili alım detaylarına kolayca erişim sağlayabilirler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgiye de buradan ulaşmak mümkündür.

Temmuz Ayında Kamuya Binlerce Yeni Alım

Temmuz ayı itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında binlerce yeni alım yapılacak. KPSS şartı ile veya KPSS şartı olmadan yapılacak bu alımlara başvurmak isteyen adaylar, başvuru koşullarını ve ilan detaylarını dikkatlice incelemelidir.

İLAN LİNKLERİ: https://kamuilan.sbb.gov.tr/

İLAN LİNKLERİ: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER KÜLLİYE’DE | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
NATO’da Erdoğan rüzgarı! Liderlerle peş peşe temaslar renkli kareler: Olaf Scholz, Miçotakis, Meloni...
Türk Telekom
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya ve Vali Gül iştirak etti
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı! Suç dosyası kabarık çıktı
Polatgiller’in iddianamesinde çarpıcı detaylar! Soğuk cüzdan yöntemiyle kara para aklama I Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur’un olaylı gecesi: Kafasına topuklu ayakkabıyla vurdular
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya kuvvetli yağış uyarısı! Uçuşlar iptal edildi megakent alarmda! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Temmuz 2024 hava durumu
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor
Başkan Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026’da Türkiye’de düzenlenecek! Biden’dan yemek daveti
Sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Kökten çözülecek! Ağır yaptırımlar gündemde
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Ahu Tuğba ölümden döndü! Yeşilçam’ın Taçsız Kraliçe’si trafik kazası geçirdi
SON DAKİKA