11-30 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanları: En az 26.756 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

Temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen ve KPSS puanı olmayan veya düşük olan vatandaşlar için sevindirici haberler var. İŞKUR, Türkiye genelinde birçok il ve ilçede KPSS şartı olmadan temizlik görevlisi alımı yapıyor. Özel sektörün yanı sıra dönemsel olarak kamu kurumlarının da personel alım ilanları yayımlanabiliyor.