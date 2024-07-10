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TÜVTÜRK PERSONEL ALIMI 2024: En az ortaokul mezunu, İŞKUR TÜVTÜRK 'e acil çalışan arıyor! Bolu, Gaziantep, Kütahya, Kayseri, İzmir...

TÜVTÜRK, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştireceği personel alımını duyurdu. Temmuz ayının ilk iş teklifinde, özel bir şirkette istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için detaylar yayımlandı. İşte başvuru şartları ve tarihi hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 17:43 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 17:43
TÜVTÜRK PERSONEL ALIMI 2024: En az ortaokul mezunu, İŞKUR TÜVTÜRK ’e acil çalışan arıyor! Bolu, Gaziantep, Kütahya, Kayseri, İzmir...

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TÜVTÜRK, Temmuz ayında toplamda 21 kişiyi işe alacak. İşe alımlar araç teknik muayene istasyon teknisyeni pozisyonu altında gerçekleştirilecek. İşte illere göre açık pozisyonlar...

TÜVTÜRK Personel Alımı İlanı

TÜVTÜRK, Temmuz ayında toplamda 21 kişiyi işe alacak. İşe alımlar araç teknik muayene istasyon teknisyeni pozisyonu altında gerçekleştirilecek. İllere göre açık pozisyonlar şöyle:

  • Bolu Merkez: 1 açık pozisyon
  • Gaziantep İslahiye: 2 açık pozisyon
  • Kütahya Tavşanlı: 5 açık pozisyon
  • Kayseri Kocasinan: 4 açık pozisyon

  • Adıyaman Merkez: 2 açık pozisyon
  • İzmir Gaziemir: 2 açık pozisyon
  • Gaziantep Nizip: 1 açık pozisyon
  • Çorum Sungurlu: 4 açık pozisyon

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TÜVTÜRK, işe alacağı personelin belirli şartları taşımasını talep etmektedir. Başvuru koşulları şu şekildedir:

  • Mekanik, Motorlar, Endüstri Mesleki Orta Düzey veya eşdeğer mesleki diploma sahip olunması öncelik taşır.
  • Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri veya Tesviye Bölümünden mezun olunması.
  • MS Office uygulamalarını kullanabilme.

İŞKUR TÜVTÜRK ilanlarıİŞKUR TÜVTÜRK ilanları

  • Müşteri memnuniyeti bilincine sahip olma.
  • B sınıfı sürücü belgesine sahip olma.
  • Ayrıca; A2, D ve E sınıfı ehliyetlerden bir veya birden fazlasına sahip olanlara öncelik verilmektedir.

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