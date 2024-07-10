Temmuz ayı KPSS’li, KPSS’siz: Binlerce memur, personel alımı ilanları: PTT, GSB, Korucu Alımı, PMYO, POMEM alımları...

Adayların başvuru süreçlerini takip etmeleri ve ilanlarda belirtilen son başvuru tarihlerini kaçırmamaları önemlidir. Ayrıca, başvuru yapacakları pozisyonlar için gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir.
Adayların başvuru süreçlerini takip etmeleri ve ilanlarda belirtilen son başvuru tarihlerini kaçırmamaları önemlidir. Ayrıca, başvuru yapacakları pozisyonlar için gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir.
Güncel ilan tablosu, alım yapacak kurumlar, KPSS şartı, kontenjan sayısı ve son başvuru tarihleri gibi önemli bilgileri içeriyor. Adaylar, ilgili ilanlara ulaşmak için kurum isimlerine tıklayarak detaylara erişebilirler.
|Alım Yapacak Kurum veya Kuruluş ve Pozisyon Detayları
|KPSS Şartı
|Alınacak Personel
|Son Başvuru Tarihi
|PTT
|-
|10.000
|Bekleniyor
|GSB
|Var
|950
|Bekleniyor
|KPSS 2024/1
|Var
|2.500
|18/07/24
|KPSS 2024/2
|Var
|2.500
|26/12/24
|Korucu Alımı
|Yok
|5.000
|Bekleniyor
|PMYO
|Yok
|2.500
|Bekleniyor
|Cumhurbaşkanlığı
|Var
|11.715
|Bekleniyor
|POMEM ve PMYO
|-
|5.000
|Bekleniyor
|İBB
|Var
|3.000
|Bekleniyor
|Sağlık Bakanlığı
|-
|36.000
|Bekleniyor
|Cumhurbaşkanlığı
|Var
|2.065
|Bekleniyor
|PA Bekçi
|Yok
|10.000
|Bekleniyor
|THY
|Yok
|1.900
|Bekleniyor
|Adalet Bakanlığı
|Var
|22.984
|Bekleniyor
|İletişim Başkanlığı
|Var
|5
|19/07/24
|Ankara Üniversitesi
|Var
|3
|12/07/24
|Ziraat Bankası
|Yok
|870
|19/07/24
|Van Korucu
|Yok
|14
|12/07/24
|Jandarma
|Yok
|523
|25/07/24
|KOP
|Yok
|9
|19/07/24
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|KPSS 50
|53
|15/07/24
|Bartın Üniversitesi
|KPSS 50
|1
|22/07/24
Başvuru yapacak adayların öncelikle ilan detaylarını dikkatlice incelemesi gerekiyor. İlgili kurumların belirlediği KPSS şartları, kontenjanlar ve son başvuru tarihleri gibi bilgilere dikkat edilmelidir.
Başvuruların son tarihleri kurumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Adayların başvuru yapmadan önce son başvuru tarihlerini kontrol etmeleri önemlidir. Ayrıca, bazı kurumlar KPSS şartı ararken bazıları KPSS şartı olmadan alım yapmaktadır.
Öne Çıkan Kurumlar ve Alım Sayıları
PTT: 10.000 personel alımı bekleniyor
GSB: 950 personel alımı için KPSS şartı aranıyor.
Sağlık Bakanlığı: 36.000 personel alımı planlanıyor.
Adalet Bakanlığı: 22.984 personel alımı bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı: 11.715 personel alımı yapılacak.
İlan Detaylarına Erişim ve Başvuru Süreci
İlan detaylarına ulaşmak için adaylar, İşin Olsa tarafından hazırlanmış olan güncel ilan tablosunu kullanabilirler. Bu tabloda yer alan kurum isimlerine tıklayarak, ilgili alım detaylarına kolayca erişim sağlayabilirler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgiye de buradan ulaşmak mümkündür.
Temmuz ayı itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında binlerce yeni alım yapılacak. KPSS şartı ile veya KPSS şartı olmadan yapılacak bu alımlara başvurmak isteyen adaylar, başvuru koşullarını ve ilan detaylarını dikkatlice incelemelidir.
İLAN LİNKLERİ: https://kamuilan.sbb.gov.tr/
İLAN LİNKLERİ: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/
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