Uzun zamandır beklenen PTT personel alımı hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. 2024 yılı içinde PTT'nin, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapması bekleniyor.
Uzun zamandır beklenen PTT personel alımı hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. 2024 yılı içinde PTT'nin, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapması bekleniyor.
PTT, farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirecek. Beklenen pozisyonlar şunlardır:
🔷 Gişe ve Büro Görevlisi
🔷 Postacı
🔷 PTT Uzman Yardımcısı (Memur)
🔷 Mühendis
🔷 Avukat
🔷 Mimar
🔷 Tekniker
Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlara uyması gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak ve daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmamış olmak yer almaktadır.
PTT personel alımında KPSS şartı aranıyor. Buna göre:
🔶 Lise mezunları için P94 puan türünden en az 70 puan,
🔶 Ön lisans mezunları için P93 puan türünden en az 70 puan,
🔶 Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 70 puan almak gerekmektedir.
Ayrıca, her kadro için özel şartlar da bulunmaktadır. Örneğin:
🔶 PTT Uzman Yardımcısı (Memur) kadrosu için belirli fakültelerden mezun olma ve YDS'den asgari 70 puan almış olma şartı aranır.
🔶 Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonu için SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesi istenir.
🔶 Postacı pozisyonu için en az B sınıfı ve A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olma, belirli sağlık ve boy-kilo şartlarını karşılama gereklidir.