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PTT personel alımı: 2024 yılı KPSS'li, kontenjan, kadro sayısı ve başvuru şartları! Gişe ve Büro Görevlisi, Postacı, PTT Uzman Yardımcısı...

PTT’nin 2024 yılı içinde gerçekleştireceği personel alımıyla ilgili heyecan verici haberler meclisten geliyor. PTT, uzun süredir personel alımı yapmamış olması nedeniyle, 2024 yılı bitmeden en az 10 bin personel alımı yapmayı planlıyor. Bu kapsamda, PTT bünyesinden istifa eden, emekli olan ve işten ayrılanların yerine yeni personel alımı yapılacak.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 18:38 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 18:43
PTT personel alımı: 2024 yılı KPSS’li, kontenjan, kadro sayısı ve başvuru şartları! Gişe ve Büro Görevlisi, Postacı, PTT Uzman Yardımcısı...

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Uzun zamandır beklenen PTT personel alımı hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. 2024 yılı içinde PTT'nin, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapması bekleniyor.

ALIM YAPACAK KADROLAR

PTT, farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirecek. Beklenen pozisyonlar şunlardır:

🔷 Gişe ve Büro Görevlisi

🔷 Postacı

🔷 PTT Uzman Yardımcısı (Memur)

🔷 Mühendis

🔷 Avukat

🔷 Mimar

🔷 Tekniker

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlara uyması gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak ve daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmamış olmak yer almaktadır.

KPSS ŞARTI

PTT personel alımında KPSS şartı aranıyor. Buna göre:

🔶 Lise mezunları için P94 puan türünden en az 70 puan,

🔶 Ön lisans mezunları için P93 puan türünden en az 70 puan,

🔶 Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 70 puan almak gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

Ayrıca, her kadro için özel şartlar da bulunmaktadır. Örneğin:

🔶 PTT Uzman Yardımcısı (Memur) kadrosu için belirli fakültelerden mezun olma ve YDS'den asgari 70 puan almış olma şartı aranır.

🔶 Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonu için SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesi istenir.

🔶 Postacı pozisyonu için en az B sınıfı ve A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olma, belirli sağlık ve boy-kilo şartlarını karşılama gereklidir.

UYARI: PTT'nin personel alım ilanı henüz resmi olarak yayımlanmadı, ancak 2024 yılı içinde yayımlanması bekleniyor. Ortaya çıkan söylentiler doğrultusunda PTT başvuru şartlarını sizler için derledik. İlan yayımlandığında başvuru şartları, kontenjanlar ve diğer detaylar netlik kazanacaktır. İlan yayınlanır yayınlanmaz detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

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