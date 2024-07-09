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İŞKUR KPSS şartlı şartsız ilanları yayımladı! 18 yaşından büyük personel alınacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Temmuz ayı itibarıyla dev bir istihdam projesi başlattı. Yapılan açıklamaya göre, 81 şehre toplamda 111 bin personel ve işçi alımı gerçekleştirilecek. Üstelik bu alımlar için KPSS şartı aranmıyor. Temizlik görevlisi, satış elemanı, güvenlik görevlisi, beden işçisi, şoför, büro personeli, aşçı, muhasebe elemanı, sekreter ve sağlık personeli gibi pek çok kadroda ihtiyaç bulunuyor. Bu yazımızda, İŞKUR’un bu büyük personel alımına dair tüm detayları ve başvuru bilgilerini bulacaksınız.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 13:37 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 13:37
İŞKUR KPSS şartlı şartsız ilanları yayımladı! 18 yaşından büyük personel alınacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar

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İŞKUR, iş arayanların istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla çeşitli mesleki eğitim kursları düzenlemektedir. Bu kurslar, iş arayanların yeni beceriler kazanmasını ve mevcut becerilerini geliştirmesini sağlamaktadır. İŞKUR'un mesleki eğitim kurslarına katılarak, iş bulma şansınızı artırabilir ve işverenlerin aradığı niteliklere sahip olabilirsiniz.

İŞKUR Güncel İş İlanları ve Kadrolar

İŞKUR'un yayınladığı güncel iş ilanlarına bakıldığında, toplamda 111 bin 102 kişilik açık iş olduğu görülüyor. İşte en fazla personel alımı yapılan kadrolar ve açık iş sayıları:

Beden İşçisi (Genel): 27,174
Temizlik Görevlisi: 3,800
Satış Elemanı/Danışmanı: 1,829
Servis Elemanı (Garson): 1,772
Paketleme İşçisi: 1,708

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Makineci (Dikiş): 1,698
Konfeksiyon İşçisi: 1,649
Ambar/Depo Görevlisi: 1,613
Ön Muhasebeci: 1,344
Depo İşçisi (Elleçleme): 1,208

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1,195
Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı): 1,178
Şoför-Yük Taşıma: 1,173
Forklift Operatörü: 937
Kasiyer: 929

Turizm ve Otelcilik Elemanı: 916
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 898
Güvenlik Görevlisi: 890
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine İle): 868
Market Elemanı: 854

Satış Danışmanı/Uzman Yardımcısı: 830
Reyon Görevlisi: 774
Aşçı: 768
Beden İşçisi (İnşaat): 756
Kalite Kontrolcü: 720

İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alımı ilanlarına başvurular internet üzerinden alınacak. Başvuru yapacak adayların İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden müracaat etmesi gerekmektedir. Başvuru süreci oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Adayların, başvuru yapacakları pozisyonun şartlarını dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları önemlidir.

Başvurular İçin Gerekli Belgeler

İŞKUR'un personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen adayların, genel olarak şu belgeleri hazırlamaları gerekmektedir:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesi
  • Adli sicil kaydı
  • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
  • Sağlık raporu

Bu belgeler, başvurunun kabul edilmesi ve değerlendirme sürecinin hızlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Açık İş İlanlarının Detayları

İŞKUR'da yayınlanan iş ilanları arasında en çok başvuru yapılan mesleklerden bazıları şunlardır:

Beden İşçisi (Genel): Özellikle inşaat, temizlik ve ağır sanayi sektörlerinde büyük bir talep bulunmaktadır. Beden işçileri, fiziksel güç gerektiren işleri yapmakta ve işletmelerin önemli bir parçası olmaktadır.

Temizlik Görevlisi: Otel, hastane, okul ve diğer kamu kuruluşlarında temizlik hizmetleri sunan bu pozisyon, hijyenin korunması açısından oldukça kritiktir.

Satış Elemanı/Danışmanı: Perakende sektörü, satış elemanlarına sürekli olarak ihtiyaç duymaktadır. Satış elemanları, müşteri ilişkilerini yönetmekte ve satış hedeflerini gerçekleştirmektedir.

Güvenlik Görevlisi: Kamu ve özel sektörde güvenliği sağlamak amacıyla görev yapan güvenlik görevlileri, hem silahlı hem de silahsız olarak istihdam edilmektedir.

Şoför: Yük ve yolcu taşıma alanında faaliyet gösteren şoförler, lojistik ve ulaşım sektörlerinin bel kemiğidir.

İş Arama ve Başvuru Tüyoları

İş arama sürecinde başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

Özgeçmiş Hazırlama: Başvuru yapacağınız pozisyon için etkili bir özgeçmiş hazırlamak, işverenin dikkatini çekmek açısından önemlidir. Özgeçmişinizde, iş deneyimlerinizi, eğitim bilgilerinizi ve sahip olduğunuz becerileri net ve anlaşılır bir şekilde belirtmelisiniz.

Başvuru Takibi: Başvurunuzun ardından, başvurduğunuz pozisyonla ilgili olarak düzenli takip yapmalısınız. İŞKUR'un web sitesinde başvurunuzun durumunu kontrol edebilir ve gerekli durumlarda ilgili birimlerle iletişime geçebilirsiniz.

Mülakat Hazırlığı: İş görüşmeleri için iyi bir hazırlık yapmak, olumlu bir izlenim bırakmak açısından oldukça önemlidir. Görüşme öncesinde, başvurduğunuz şirket ve pozisyon hakkında bilgi edinmeli ve kendinizi en iyi şekilde ifade etmeye yönelik pratik yapmalısınız.

İŞKUR Başvuru Şartları

İŞKUR üzerinden personel alım ilanlarına başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar, başvuru sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması ve iş bulma şansının artırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Başvuru sırasında, kişisel bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girdiğinizden emin olmalısınız. Yanlış veya eksik bilgiler, başvurunuzun reddedilmesine neden olabilir. Ayrıca, başvurduğunuz pozisyonun gerektirdiği tüm belgeleri eksiksiz olarak hazırlamalı ve sisteme yüklemelisiniz.

Başvuru yapacağınız pozisyonun gerekliliklerini ve şartlarını dikkatlice incelemelisiniz. Kendi yetenekleriniz ve deneyimlerinizle uyumlu olan pozisyonlara başvurmak, iş bulma şansınızı artıracaktır. Ayrıca, iş ilanlarında belirtilen maaş ve çalışma koşulları gibi beklentileri de göz önünde bulundurmalısınız.

İŞKUR'un Mesleki Eğitim Kursları

İŞKUR, iş arayanların istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla çeşitli mesleki eğitim kursları düzenlemektedir. Bu kurslar, iş arayanların yeni beceriler kazanmasını ve mevcut becerilerini geliştirmesini sağlamaktadır. İŞKUR'un mesleki eğitim kurslarına katılarak, iş bulma şansınızı artırabilir ve işverenlerin aradığı niteliklere sahip olabilirsiniz.

İŞKUR KPSS şartlı şartsız ilanları için tıklayınız

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