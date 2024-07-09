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5 bin zabıt katibi alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı KATİP ALIMI başvuru şartları ve tarihi! İcra ve zabıt katibi 2024 başvuruları....

Adalet Bakanlığı'nın yapacağı zabıt katibi alımlarında adaylardan en az lise mezunu olmaları bekleniyor. Ayrıca, başvuru şartları ve süreciyle ilgili detaylı bilgilerin Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve Resmi Gazete'de yayımlanacak olan ilanlarla duyurulacağı bildirildi.İşte zabıt katibi alımı başvuru şartları ve detayları...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 16:21 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 16:23
5 bin zabıt katibi alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı KATİP ALIMI başvuru şartları ve tarihi! İcra ve zabıt katibi 2024 başvuruları....

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Adalet Bakanlığı, 81 ildeki adliyelere en az lise mezunu adaylar arasından yaklaşık 5 bin zabıt katibi alımı yapmayı planlıyor. İşte tüm merak edilenler...

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Adalet Bakanlığı'nın yapacağı zabıt katibi alımlarında adaylardan en az lise mezunu olmaları bekleniyor. Ayrıca, başvuru şartları ve süreciyle ilgili detaylı bilgilerin Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve Resmi Gazete'de yayımlanacak olan ilanlarla duyurulacağı bildirildi.

Adalet Bakanlığı'nın bu büyük personel alımı talebi, adalet sisteminin etkinliğini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Özellikle zabıt katibi alımlarıyla adliyelerdeki iş yoğunluğunun azaltılması ve işlemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Ancak, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni gelişmeler ve ilanlar için Adalet Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmekte fayda var.

ZABIT KATİBİ ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI

🔶 Türk vatandaşı olmak,

🔶 KPSS'nin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,

🔶 Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

🔶 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

🔶 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

🔶 Kamu haklarından mahrum olmamak,

🔶 Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

🔶 Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
* Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

🔶 Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

🔶 Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

🔶 Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır)

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