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Öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman yatacak 2024? Temmuz ayı ek ders ücreti neden yatmadı? Ek ders ücreti hesaplama!

Temmuz ayının ikinci haftasına girilirken, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin neden hala yatırılmadığı konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Genellikle her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılan ek ders ücretlerinin Temmuz ayı ödemesi henüz yatmadı. Peki, öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman yatacak 2024? Temmuz ayı ek ders ücreti neden yatmadı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 06:04 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 06:04
Öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman yatacak 2024? Temmuz ayı ek ders ücreti neden yatmadı? Ek ders ücreti hesaplama!

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Öğretmenlerin merakla beklediği ek ders ücreti ödemeleri hakkında son durum, hala belirsizliğini koruyor. Devlet okullarında görev yapan öğretmenler, sorumlu oldukları ders saatleri dışında girdikleri ek derslerin ücretlerini almak için sabırsızlanıyor. Haziran ayında ek ders yapan öğretmenler, Temmuz ayı ücretlerini henüz alamadı.

TEMMUZ 2024 EK DERSLER NEDEN YATMADI, NE ZAMAN YATACAK?

Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılır. Ek ders ücretlerinin ödenmesi çoğunlukla ayın ilk 5 günü içerisinde tamamlanır. Öğretmenlerin Temmuz 2024 ek ders ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Ödemelerin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

EK DERS ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

2024 Temmuz ayı zammı öncesi öğretmenlere ödenen ek ders ücreti 105 TL idi. %19.31'lik artış sonrası ortalama olarak 20 TL oranında artış yaşandı. Bu durum 125 TL olarak hesaplara yansıdı. Yapılan hesaplama doğrultusunda ayda 80 saat ek ders ücreti alan bir öğretmen için artık 10.000 TL ödeme yapılacak.

RESMİ TATİLLERDE EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde yer alan ifade şu şekilde:

"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

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