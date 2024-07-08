En az ilkokul mezunu 18 yaş üstü dikkat! Başvurular 8 Temmuz’da alınacak

İŞKUR 'un bu yeni ilanı, hem iş arayanlar için yeni fırsatlar yaratıyor hem de kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Başvurular, İŞKUR'un belirlediği kanallar üzerinden yapılacak ve başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alacak. Kamuya temizlik görevlisi alımıyla ilgili detayları kaçırmamak için İŞKUR'un duyurularını takip edin.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, iş arayan eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar için temizlik görevlisi pozisyonunda iş imkânı sunuyor. Bu kapsamda, kamu kurumunda istihdam edilmek üzere belirlenen şartlar ve başvuru süreci detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar

İlana başvuracak adaylar, ilan şartlarını taşıdıkları takdirde çeşitli kanallar üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuru süreci, e-Devlet üzerinden "İş Arayan" linki aracılığıyla, İŞKUR hizmet noktalarından veya Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirilebilir. Başvuru süresi tatil gününe denk geldiğinde ise takip eden ilk iş günü sonuna kadar başvurular uzatılır.