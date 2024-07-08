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En az 22.850 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 9-30 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanları

Türkiye genelinde KPSS şartı olmadan temizlik görevlisi alımı başladı. Başvuru şartları ve ilan detayları haberimizde.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 16:11 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 16:11
En az 22.850 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 9-30 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanları

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Temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen ve KPSS puanı olmayan veya düşük olan vatandaşlar için sevindirici haberler var. İŞKUR, Türkiye genelinde birçok il ve ilçede KPSS şartı olmadan temizlik görevlisi alımı yapıyor. Özel sektörün yanı sıra dönemsel olarak kamu kurumlarının da personel alım ilanları yayımlanabiliyor.

Temizlik Görevlisi Alım İlanları: Kimler Başvurabilir?

İŞKUR tarafından yayımlanan temizlik görevlisi alım ilanlarına başvurmak için belirli kriterleri taşımanız gerekmektedir. İşte başvuru şartları:

Eğitim Durumu: Temizlik görevlisi alımlarında genellikle ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır.

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Yaş: İlanlarda belirtilen yaş aralığında olmak gereklidir.

Deneyim: Deneyim şartı, ilanlara göre değişiklik gösterebilir. Bazı ilanlarda deneyim aranırken, bazı ilanlarda deneyimsiz adaylar da kabul edilmektedir.

Sağlık Durumu: Temizlik görevlisi olarak çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. İlanların detayları ve son başvuru tarihleri, İŞKUR'un ilan sayfasında belirtilmektedir. Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Güncel İlanları Takip Edin: İlanlar sürekli güncellenmektedir, bu nedenle başvurmak istediğiniz ilanların son başvuru tarihlerini kaçırmamak için düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Gerekli Belgeler: Başvurular için gerekli olan belgeleri önceden hazırlamalı ve başvuru sırasında sisteme yüklemelisiniz.

Üyelik Girişi: İŞKUR'un ilanlarına başvurabilmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Türkiye Genelinde Temizlik Görevlisi Alım İlanları

Şu an Türkiye genelinde birçok il ve ilçede KPSS'siz temizlik görevlisi alımı yapılmaktadır. İşte bazı ilanlar ve detayları:

Muğla / Fethiye: Özel sektörde, hastanede çalışacak 1 temizlik görevlisi alımı.

İstanbul / Küçükçekmece: Özel sektörde, hastanede çalışacak 3 temizlik görevlisi alımı.

Muğla / Bodrum: Özel sektörde, hastanede çalışacak 1 temizlik görevlisi alımı.

Mersin / Yenişehir: Özel sektörde, hastanede çalışacak 1 temizlik görevlisi alımı.

İstanbul / Bahçelievler: Özel sektörde, hastanede çalışacak 7 temizlik görevlisi alımı.

Denizli / Pamukkale: Özel sektörde, hastanede çalışacak 5 temizlik görevlisi alımı.

Adana / Çukurova: Özel sektörde, hastanede çalışacak 2 temizlik görevlisi alımı.

Kayseri / Melikgazi: Özel sektörde, hastanede çalışacak 3 temizlik görevlisi alımı.

İstanbul / Esenler: Özel sektörde, hastanede çalışacak 2 temizlik görevlisi alımı.

İzmir / Çiğli: Özel sektörde, hastanede çalışacak 25 temizlik görevlisi alımı.

Ankara / Çankaya: Özel sektörde, hastanede çalışacak 1 temizlik görevlisi alımı.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

Başvuru Tarihlerini Kaçırmayın: İlanların son başvuru tarihlerini takip edin ve başvurunuzu zamanında tamamlayın.

Doğru Bilgi Verin: Başvuruda bulunurken verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasına özen gösterin.

Belgelerinizi Hazırlayın: Başvuru sırasında gerekli belgeleri önceden hazırlayın ve sisteme yükleyin.

İŞKUR Üzerinden İlanlara Nasıl Başvurulur?

İŞKUR üzerinden ilanlara başvurmak oldukça basittir. İzlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

İŞKUR'a Kayıt Olun: İlk olarak İŞKUR'un internet sitesine kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi oldukça basit ve hızlıdır.

İlanları İnceleyin: Kayıt olduktan sonra, İŞKUR'un ilan sayfasına giderek uygun ilanları inceleyebilirsiniz. İlanları filtreleyerek aradığınız kriterlere uygun olanları bulabilirsiniz.

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