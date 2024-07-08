En az 22.850 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 9-30 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanları

Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. İlanların detayları ve son başvuru tarihleri, İŞKUR'un ilan sayfasında belirtilmektedir. Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
Güncel İlanları Takip Edin: İlanlar sürekli güncellenmektedir, bu nedenle başvurmak istediğiniz ilanların son başvuru tarihlerini kaçırmamak için düzenli olarak kontrol etmelisiniz.
Gerekli Belgeler: Başvurular için gerekli olan belgeleri önceden hazırlamalı ve başvuru sırasında sisteme yüklemelisiniz.
Üyelik Girişi: İŞKUR'un ilanlarına başvurabilmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Türkiye Genelinde Temizlik Görevlisi Alım İlanları
Şu an Türkiye genelinde birçok il ve ilçede KPSS'siz temizlik görevlisi alımı yapılmaktadır. İşte bazı ilanlar ve detayları:
Muğla / Fethiye: Özel sektörde, hastanede çalışacak 1 temizlik görevlisi alımı.
İstanbul / Küçükçekmece: Özel sektörde, hastanede çalışacak 3 temizlik görevlisi alımı.
Muğla / Bodrum: Özel sektörde, hastanede çalışacak 1 temizlik görevlisi alımı.
Mersin / Yenişehir: Özel sektörde, hastanede çalışacak 1 temizlik görevlisi alımı.
İstanbul / Bahçelievler: Özel sektörde, hastanede çalışacak 7 temizlik görevlisi alımı.
Denizli / Pamukkale: Özel sektörde, hastanede çalışacak 5 temizlik görevlisi alımı.
Adana / Çukurova: Özel sektörde, hastanede çalışacak 2 temizlik görevlisi alımı.
Kayseri / Melikgazi: Özel sektörde, hastanede çalışacak 3 temizlik görevlisi alımı.
İstanbul / Esenler: Özel sektörde, hastanede çalışacak 2 temizlik görevlisi alımı.
İzmir / Çiğli: Özel sektörde, hastanede çalışacak 25 temizlik görevlisi alımı.
Ankara / Çankaya: Özel sektörde, hastanede çalışacak 1 temizlik görevlisi alımı.