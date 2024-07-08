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2024 EGM Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu? 41.300 TL maaşla...

2024 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak 10 bin bekçi alımı başvuruları merakla bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bu alım için adaylar, başvuru tarihleri ve şartlar konusunda araştırmalar hızlandı. İşte 2024 yılı bekçi alımı başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 16:36 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 16:36
2024 EGM Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu? 41.300 TL maaşla...

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2024 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağına dair heyecanla beklenen haber nihayet geldi. Pek çok adayın merakla beklediği bu alım, özellikle güvenlik hizmetlerine katılmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

2024 YILI BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

2024 yılı bekçi alımı için oldukça fazla talep geliyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama izni kararına göre henüz bir karar alınmadı. Ancak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü her yıl alım yapmaya devam ediyor. 2023 yılında 1250 bekçi alındı. 2024 yılında ise 10 binin üzerinde bekçi alımı yapılması bekleniyor.

GÜNCEL 2024 BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bekçi alımları en az lise mezunu adaylar arasından yapılıyor. Ayrıca adaylardan genel ve özel nitelikler talep edilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kötü şöhretli olmamak
Memuriyete engeli olmamak
Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise veya dengi okul mezunu olmak
En az 167 cm boyunda olmak
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
Askerlik ödevini bitirmiş olmak

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR 2024 TEMMUZ?

Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

En yüksek maaş: 52.000 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54

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