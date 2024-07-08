2024 EGM Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu? 41.300 TL maaşla...

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI
En az lise veya dengi okul mezunu olmak
En az 167 cm boyunda olmak
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
Askerlik ödevini bitirmiş olmak
BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR 2024 TEMMUZ?
Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
En yüksek maaş: 52.000 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54