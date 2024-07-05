Antakya'da 55 kişilik iş fırsatı sunulmaktadır - İlan Numarası: 321186
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024
Ordu'nun merkezinde 10 kişi için personel alımı yapılacak - İlan Numarası: 321282
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024
Altınordu'da 32 kişilik iş imkanı mevcuttur - İlan Numarası: 321283
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024
Kütahya Konak bölgesinde 124 kişi alınacaktır - İlan Numarası: 321097
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024
Gaziantep merkezde 38 kişi için iş kapısı açılmıştır - İlan Numarası: 321109
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024
Şahinbey'de toplam 600 kişi için iki ayrı ilan yayımlandı - İlan Numaraları: 321284, 321285
Adıyaman TYP Personel Alımı:
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024
Isparta merkezde 20 kişilik açık pozisyon bulunmaktadır - İlan Numarası: 321286
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024
Malatya'da 8 kişilik kadro için başvurular bekleniyor - İlan Numarası: 321287
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024
Isparta'da çeşitli pozisyonlar için 55 kişi aranmaktadır - İlan Numaraları: 321288, 321289, 321290
Son müracaat günü: 7 Temmuz 2024
Afyonkarahisar merkezde 22 kişi alınacak - İlan Numarası: 321169
Son müracaat günü: 7 Temmuz 2024
Kahramanmaraş merkezde 58 kişilik istihdam fırsatı - İlan Numarası: 321154
Son müracaat günü: 7 Temmuz 2024
Dulkadiroğlu ve Onikişubat'ta toplam 358 kişi için personel alımı yapılacaktır - İlan Numaraları: 321165, 321123
Bartın TYP Personel Alımı:
Son müracaat günü: 7 Temmuz 2024
Kayseri merkezde 23 kişi için iş imkanları sunulmuştur - İlan Numarası: 321172
Son müracaat günü: 7 Temmuz 2024
Melikgazi'de 74 kişi alınacak - İlan Numarası: 321281
Bayburt TYP Personel Alımı:
Son müracaat günü: 7 Temmuz 2024
Çankırı ve çevresinde çeşitli ilçelerde toplam 104 kişi işe alınacak - İlan Numaraları: 321107, 321197, 321198, 321199, 321295, 321296, 321297, 321298
Bitlis TYP Personel Alımı:
Son müracaat günü: 8 Temmuz 2024
Manisa'da çeşitli bölgelerde toplam 56 kişi için iş fırsatları bulunmaktadır - İlan Numaraları: 321103, 321104, 321106, 321108
Son müracaat günü: 8 Temmuz 2024
TYP Personel Alımında Değişiklikler
Geçici madde 5 kapsamında TYP personel alım süresinde değişiklik yapılmıştır. Önceden 6 ay olan çalışma süresi, yapılan duyuru ile 9 aya çıkarılmıştır. Bu değişiklik, TYP personelinin daha uzun süreli çalışabilmesine olanak tanımaktadır.
Başvurular Nasıl Yapılacak?
TYP başvuruları, İŞKUR'un online platformu aracılığıyla yapılacaktır. Adaylar, e-Devlet şifrelerini kullanarak İŞKUR TYP Arama sayfasına giriş yapmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra, aşağıda sıralayacağımız ilçe listesini referans alarak ilgili pozisyonlar için arama işlemi gerçekleştirebilirler. Bu süreç, adayların uygun iş ilanlarını kolayca bulmalarını ve başvuru süreçlerini hızlandırmalarını sağlar.
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