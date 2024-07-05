SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

KPSS şartsız Temmuz ayı Belediye ve Şirketlere binlerce personel ve işçi alımı başladı! İşte İŞKUR alımı başvuru şartları

İŞKUR üzerinden onlarca ilde belediyeler ve şirketler KPSS şartı olmadan işçi ve personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve detaylar burada.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 15:53 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 15:53
KPSS şartsız Temmuz ayı Belediye ve Şirketlere binlerce personel ve işçi alımı başladı! İşte İŞKUR alımı başvuru şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR, son dakika açıklamasıyla 40 ilde belediyeler ve bağlı şirketler bünyesinde KPSS şartı olmadan işçi ve personel alımı yapılacağını duyurdu. Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından yayınlanan bu personel alımları, birçok kişi için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. İşte başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar ve daha fazlası...

Başvuru Genel Şartları

Belediye işçisi alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Alım Yapılacak Kadrolar

İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda, belediyeler ve şirketler bünyesinde çeşitli pozisyonlarda personel istihdam edilecektir. İşte alım yapılacak bazı kadrolar:

  • Şoför
  • Hemşire
  • Sağlık Teknikeri
  • Büro Memuru
  • İtfaiye Destek Personeli
  • Biyosidal Ürün Uygulayıcısı
  • Sosyal Hizmet Uzmanı
  • Destek Personeli
  • Güvenlik Görevlisi
  • Sekreter
  • Muhasebe Yardımcı Elemanı
  • Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri
  • Sosyal Medya Yöneticisi
  • Zabıta Destek Personeli

Başvurular Başladı

Başvurular, ilanların yayınlandığı tarihlerde başlamış olup, belirlenen tarihler arasında devam edecektir. İlgili ilanlara başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan "Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları" kısmından başvurularını yapabilirler.

Öne Çıkan Bazı Alım İlanları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti.: Son başvuru tarihi 9 Temmuz 2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.: Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2024

Burdur Bucak Belediyesi Akaryakıt Hiz. San. ve Tic. A.Ş.: Son başvuru tarihi 10 Temmuz 2024

Denizli Peraş Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Son başvuru tarihi 8 Temmuz 2024

Çorum Mecitözü Belediyesi Personel Limited Şirketi: Son başvuru tarihi 15 Temmuz 2024

Ankara Keçiören Belediyesi Gıda Tüketim Malları Paz.Üretim San.ve Tic.Ltd.Şti: Son başvuru tarihi 9 Temmuz 2024

Mersin Aydıncık Belediyesi Personel Limited Şirketi: Son başvuru tarihi 9 Temmuz 2024

Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd.Şti.: Son başvuru tarihi 12 Temmuz 2024

Muğla Bodrum Belediyesi Personel A.Ş.: Son başvuru tarihi 10 Temmuz 2024

Başvuruların değerlendirilmesi, ilanı veren belediye veya şirket tarafından yapılacaktır. Adaylar, belirtilen başvuru şartlarını taşımaları durumunda işe alım sürecine dahil edilecektir. Başvurular sırasında istenen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması büyük önem taşımaktadır. İŞKUR, Türkiye genelinde istihdamı artırmak ve iş arayanlara uygun iş imkanları sunmak amacıyla birçok farklı alanda iş ilanları yayınlamaktadır. Bu kapsamda, belediyeler ve kamu kuruluşları için KPSS şartı aranmaksızın personel alımları, istihdamın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

KPSS şartsız Temmuz ayı Belediye ve Şirketlere işçi alımı ilanları için tıklayınız

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kazakistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar! Esad’la görüşme ne zaman? Davet masada
UEFA’dan skandal karar: Merih Demiral’a iki maç ceza! Siyasilerden ve spor dünyasından peş peşe tepki: Futbolun bağımsızlığına müdahale
Sinan Ateş davasında ara karar açıklandı!10 sanık tahliye edildi
Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Başkan Erdoğan’dan ikiyüzlülüğe sert tepki! Merih Demiral yalnız değil
Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’e yaptığı KKTC teklifini açıkladı: Biz bu noktada Devlet Bahçeli Bey ile gideriz | CHP’deki eş-dost akrabalarına tepki
Merih Demiral’ı hedef alan Bild muhabirinin ilk skandalı değil! Her taşın altından Alfred Draxler çıkıyor
Başkan Erdoğan’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Batı ve silah tüccarları bu işi kaşıyor! Somut çözüm önerisi...
Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu
İngiltere’nin yeni Başbakanı Keir Starmer Gazze’deki soykırımın en büyük destekçisi: İsrail elektrik, su ve yakıtı kesmekte haklı
İstanbul, Kocaeli, Bursa... Uyarı geldi: Gürültülü vuracak! | HAVA DURUMU
Ali Koç ve Selahattin Baki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara dair ifadeye çağrıldı!
Çiftçide 1,5 lira olan limon tezgahta 20 liraya çıktı! Arz-talep dengesiyle açıklamak mümkün değil: Ne oldu bizim şu Hal Yasası işi?
1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor
Turizmde fiyatlar yüzde 90 arttı! Bodrum’da esnaf suçu sosyal medyaya attı: 100 TL’ye de lahmacun var
SON DAKİKA