KPSS şartsız, sınavsız en az 21.580 TL maaşla beden işçisi, hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 5-31 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanları

İŞKUR'un Sunduğu İş İmkanları ve Özel Şartlar İŞKUR, beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için KPSS şartı aramadan iş ilanları yayımlamaya devam ediyor. Bu pozisyonlara başvurabilmek için herhangi bir sınavdan geçmek gerekmiyor. Ancak, bazı pozisyonlar için özel şartlar bulunabiliyor. Örneğin, güvenlik görevlisi alımlarında aşağıdaki şartlar aranabiliyor:

Eğitim Durumu: En az lise veya ilgili ilanlara göre ilkokul mezunu olmak. İkamet Şartı: İlgili kurumun bulunduğu ilde ikamet etmek. Belge ve Sertifikalar: Gerekli belge ve sertifikalara sahip olmak. Vardiyalı Çalışma: Gece ya da gündüz vardiyalı çalışabilecek durumda olmak. Yaş Aralığı: Belirtilen yaş aralığında olmak. Deneyim: Bazı ilanlara göre sektörde deneyim sahibi olmak.

Güncel İŞKUR İlanları ve Başvuru Detayları Beden İşçisi Alımı İŞKUR, beden işçisi pozisyonları için KPSS şartı aramadan geniş iş imkanları sunuyor. Bu ilanlara başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Beden işçisi alımları için başvuru yapabileceğiniz ilanlara ulaşmak için buraya tıklayınız.

Temizlik Görevlisi (Hastane) Alımı Temizlik görevlisi pozisyonları, özellikle hastanelerde yoğun talep gören alanlardan biridir. İŞKUR, bu alanda da KPSS şartı olmaksızın iş ilanları sunmaktadır. Temizlik görevlisi alımları için başvuru yapabileceğiniz ilanlara ulaşmak için buraya tıklayınız. SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!