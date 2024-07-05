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Jandarma 2024 Yılı JSGA ve JAMYO Yüzlerce Subay ve Astsubay Öğrenci Alım Kılavuzu! İşte Başvuru Şartları

Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında toplam 523 askeri öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, subay ve astsubay ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 14:58 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 14:58
Jandarma 2024 Yılı JSGA ve JAMYO Yüzlerce Subay ve Astsubay Öğrenci Alım Kılavuzu! İşte Başvuru Şartları

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Başvurular, 5 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve 25 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir. Adaylar başvurularını Jandarma Personel Temin adresi üzerinden internet üzerinden yapacaklardır.

523 Muvazzaf Subay ve Astsubay Alımı Gerçekleştirilecek

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu yıl Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) bünyesinde 523 subay ve astsubay öğrencisi alınacağını belirtti. Alımlar şu şekilde dağılım gösterecek:

JAMYO için: Toplam 283 erkek ve 4 kadın öğrenci alımı yapılacak.

JSGA için: 200 erkek öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yayımlanan öğrenci alım kılavuzunda, adayların başvuru şartları ve kontenjan bilgileri detaylı olarak yer alıyor.

Subay ve Astsubay Alımı için Genel Şartlar

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Evli, çocuklu olmamak veya bir kadınla nikahsız yaşamamak.

2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almış olmak.

Silah taşıma veya silahlı görev yapmaya engel bir durumu olmamak.

Sağlık yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak.

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak.

Alkol, uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görüyor olmamak.

Terör örgütü üyeliği bulunmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

JSGA Subay Alımı ve JAMYO Astsubay Alımı için YKS Şartları

JSGA Subay Alımı için: Adayların YKS'de Eşit Ağırlık, Sayısal veya Sözel puan türlerinden ilgili sıralamada yer almaları gerekmektedir. Ayrıca, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için puanların %80'ini almış olmaları şarttır.

JAMYO Astsubay Alımı için: Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT), en az 450.000'inci sırada yer alan adayların puanları dikkate alınacaktır.

Başvurular, 5 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve 25 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir. Adaylar başvurularını Jandarma Personel Temin adresi üzerinden internet üzerinden yapacaklardır.

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