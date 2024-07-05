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İş Bankası KPSS şartı olmadan en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvurular internetten! Kadro dağılımı ve şartları nelerdir?

İş Bankası, 2024 yılı personel alımları kapsamında çeşitli şehirlerde ve pozisyonlarda yeni memur ve teknisyen alımları yapacağını duyurdu. Özellikle Ankara'daki memur alımları dikkat çekerken, İstanbul ve İzmir’de de çeşitli teknisyen pozisyonları için ilanlar yayımlandı. Bu haberimizde İş Bankası'nın duyurduğu ilanları, başvuru şartlarını ve süreci detaylarıyla ele alacağız.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 12:36 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 12:36
İş Bankası KPSS şartı olmadan en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvurular internetten! Kadro dağılımı ve şartları nelerdir?

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İş Bankası personel alımı başladı! Başvuru şartları ve detaylar için hemen bakın.

İş Bankası Ankara Memur Alımı ve Başvuru Şartları

İş Bankası, Ankara'daki şubelerinde çalıştırılmak üzere yeni memurlar alacağını duyurdu. Alımlar, Altındağ, Çankaya, Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerinde gerçekleştirilecek. Memurlar, gişe, operasyon, satış ve kredi gibi temel bankacılık hizmetlerinde görev alacak.

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Başvuru Şartları

İş Bankası memur alımı için başvuru yapacak adayların karşılaması gereken genel ve özel nitelikler şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
  • 29 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (29 Haziran 1994 sonrası doğumlular başvurabilir).
  • Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken 2025 Ağustos ayına kadar tecil ettirmiş olmak.
  • Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli sağlık durumuna sahip olmak.
  • Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun olmamak.
  • Affa uğramış olsa dahi herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.
  • İş Bankası'nın daha önce yaptığı sınavlarda en fazla 2 kez başarısız olmamak ve bu sınavların mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak.
  • İlanda belirtilen ilçelerde ikamet etmek.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

İş Bankası Ankara memur alımı başvuruları, ilanın yayımlanmasıyla birlikte başlamıştır. Başvurular, sadece İş Bankası Kariyer adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Başvuru Adresi: ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/ankara-memur-alimi-2024MAS16

Teknisyen Alımları

İş Bankası, ön lisans mezunu adaylar arasından çeşitli teknisyen pozisyonları için de alımlar yapacağını açıkladı. Bu pozisyonlar arasında Sistem İşletimi Merkezi Teknisyeni, Saha Servis İşletimi Teknisyeni ve Veri Merkezi Teknisyeni yer almaktadır.

Teknisyen Alımı Kontenjan Bilgisi ve Şartları

Teknisyen alımları Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde gerçekleştirilecektir. Alımlar KPSS şartsız yapılacak olup, başvuracak adayların karşılaması gereken şartlar şunlardır:

Genel Şartlar

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.
  • Askerlik görevini tamamlamış veya 2025 Haziran ayına kadar erteletmiş olmak.
  • Tercihen B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • Tercihen deneyim sahibi olmak.

Sistem İşletimi Merkezi Teknisyeni

Ankara'da görevlendirilmek üzere:

  • Vardiyalı çalışabilecek.
  • Orta düzey veya üzeri İngilizce bilgisine sahip olmak tercih sebebidir.
  • B Sınıfı ehliyet sahibi olup seyahat engeli bulunmamak tercih sebebidir.
  • Meslek liselerinin bilişim teknolojileri ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.
  • Meslek yüksek okullarının bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.
  • .NET\Java teknolojileri, iletişim ağları, güvenlik teknolojileri, veri tabanı sistemleri ve Linux\Windows işletim sistemleri konusunda 2 yıl tecrübeli olmak tercih sebebidir.

Saha Servis İşletimi Teknisyeni

İstanbul ve İzmir'de görevlendirilmek üzere:

  • B Sınıfı ehliyet sahibi olup seyahat engeli bulunmamak.
  • Endüstri meslek liselerinin elektrik ve elektronik bölümlerinden mezun olmak.
  • Meslek yüksek okullarının elektrik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.
  • Orta düzey veya üzeri İngilizce bilgisine sahip olmak tercih sebebidir.
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet etmek.
  • Sahada bilgi teknolojileri desteği sağlama konusunda deneyimli olmak.

Veri Merkezi Teknisyeni

İstanbul'da görevlendirilmek üzere:

  • Vardiyalı çalışabilecek.
  • Orta düzey veya üzeri İngilizce bilgisine sahip olmak tercih sebebidir.
  • B Sınıfı ehliyet sahibi olup seyahat engeli bulunmamak tercih sebebidir.
  • Meslek liselerinin tesisat teknolojisi ve iklimlendirme (ısıtma, soğutma, klima vb.) ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.
  • Meslek yüksek okullarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme (ısıtma, soğutma, klima vb.) ile ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.
  • Bina veya veri merkezi yönetiminde tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

İş Bankası teknisyen alımı için başvurular ilanın yayımlanmasıyla başlamış olup, online başvurular 8 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilecektir.

Başvuru Adresi: ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/bilgi-teknolojileri-teknisyeni-2024DHT7

Güncel İş Bankası Personel Alımları

İş Bankası, 2024 yılı için personel alımları kapsamında çeşitli pozisyonlar için ilanlar yayımlamıştır. Türkiye genelinde yapılacak bu alımlarda yüksek maaş ile çeşitli kadrolarda personel istihdamı sağlanacaktır. İş Bankası, İstanbul'da memur alımı, bilgi teknolojileri teknisyeni, siber güvenlik uzmanı ve Ege Bölgesi'nde engelli kadrosunda operasyon destek elemanı alımı yapacaktır.

Personel Alımları ve Şartlar

İş Bankası personel alımı başvuru süreci başlamış olup, başvuracak adayların karşılaması gereken genel nitelikler şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • İyi seviyede İngilizce biliyor olmak.
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlik ile ilgisi olmamak.
  • Daha önce İş Bankası tarafından yapılan ilgili kadronun sınavlarına katılıp mülakat aşamasında elenmemiş olmak.
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.
  • Herhangi bir kurum veya kuruluşta mecburi hizmet yükümlülüğü olmamak.
  • En az lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak.

Siber Güvenlik Uzmanı Şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen mühendislik, istatistik, aktüerya, ekonometri, matematik, bilişim ve enformatik alanlarındaki bölümlerinden mezun olmak.
  • 15 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (15 Haziran 1994 sonrası doğumlular başvurabilir).
  • Bilgi güvenliği, veri güvenliği, siber istihbarat, siber tehdit avı, sızma testleri ve zafiyet tespiti gibi alanlarda en az 3 yıl deneyimli olmak.
  • Çok iyi derecede İngilizce bilmek.
  • Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken 15 Haziran 2025 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak.
  • Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.
  • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.
  • Affa uğranmış olsa dahi herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.
  • İş Bankası'nın yaptığı sistem uzmanı değerlendirme merkezi aktiviteleri veya mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak ve daha önce yapılan sistem uzmanı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

İş Bankası personel alımı başvuruları sadece internet üzerinden yapılacak olup, ilanın yayımlanma tarihi itibarıyla başlamış olan başvurular son başvuru tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Başvuracak adayların mutlaka belirtilen şartları sağlamaları gereklidir.

Başvuru Adresi: ik.isbank.com.tr/

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