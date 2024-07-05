İş Bankası KPSS şartı olmadan en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvurular internetten! Kadro dağılımı ve şartları nelerdir?

İş Bankası personel alımı başladı! Başvuru şartları ve detaylar için hemen bakın.
İş Bankası personel alımı başladı! Başvuru şartları ve detaylar için hemen bakın.
İş Bankası, Ankara'daki şubelerinde çalıştırılmak üzere yeni memurlar alacağını duyurdu. Alımlar, Altındağ, Çankaya, Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerinde gerçekleştirilecek. Memurlar, gişe, operasyon, satış ve kredi gibi temel bankacılık hizmetlerinde görev alacak.
Başvuru Şartları
İş Bankası memur alımı için başvuru yapacak adayların karşılaması gereken genel ve özel nitelikler şu şekildedir:
Başvuru Süreci ve Tarihleri
İş Bankası Ankara memur alımı başvuruları, ilanın yayımlanmasıyla birlikte başlamıştır. Başvurular, sadece İş Bankası Kariyer adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.
Başvuru Adresi: ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/ankara-memur-alimi-2024MAS16
İş Bankası, ön lisans mezunu adaylar arasından çeşitli teknisyen pozisyonları için de alımlar yapacağını açıkladı. Bu pozisyonlar arasında Sistem İşletimi Merkezi Teknisyeni, Saha Servis İşletimi Teknisyeni ve Veri Merkezi Teknisyeni yer almaktadır.
Teknisyen alımları Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde gerçekleştirilecektir. Alımlar KPSS şartsız yapılacak olup, başvuracak adayların karşılaması gereken şartlar şunlardır:
Genel Şartlar
Sistem İşletimi Merkezi Teknisyeni
Ankara'da görevlendirilmek üzere:
Saha Servis İşletimi Teknisyeni
İstanbul ve İzmir'de görevlendirilmek üzere:
Veri Merkezi Teknisyeni
İstanbul'da görevlendirilmek üzere:
Başvuru Süreci ve Tarihleri
İş Bankası teknisyen alımı için başvurular ilanın yayımlanmasıyla başlamış olup, online başvurular 8 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilecektir.
Başvuru Adresi: ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/bilgi-teknolojileri-teknisyeni-2024DHT7
İş Bankası, 2024 yılı için personel alımları kapsamında çeşitli pozisyonlar için ilanlar yayımlamıştır. Türkiye genelinde yapılacak bu alımlarda yüksek maaş ile çeşitli kadrolarda personel istihdamı sağlanacaktır. İş Bankası, İstanbul'da memur alımı, bilgi teknolojileri teknisyeni, siber güvenlik uzmanı ve Ege Bölgesi'nde engelli kadrosunda operasyon destek elemanı alımı yapacaktır.
Personel Alımları ve Şartlar
İş Bankası personel alımı başvuru süreci başlamış olup, başvuracak adayların karşılaması gereken genel nitelikler şunlardır:
Siber Güvenlik Uzmanı Şartları
Başvuru Süreci ve Tarihleri
İş Bankası personel alımı başvuruları sadece internet üzerinden yapılacak olup, ilanın yayımlanma tarihi itibarıyla başlamış olan başvurular son başvuru tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Başvuracak adayların mutlaka belirtilen şartları sağlamaları gereklidir.
Başvuru Adresi: ik.isbank.com.tr/
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