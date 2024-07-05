İş Bankası KPSS şartı olmadan en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvurular internetten! Kadro dağılımı ve şartları nelerdir?

Başvuru Adresi: ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/bilgi-teknolojileri-teknisyeni-2024DHT7

Güncel İş Bankası Personel Alımları

İş Bankası, 2024 yılı için personel alımları kapsamında çeşitli pozisyonlar için ilanlar yayımlamıştır. Türkiye genelinde yapılacak bu alımlarda yüksek maaş ile çeşitli kadrolarda personel istihdamı sağlanacaktır. İş Bankası, İstanbul'da memur alımı, bilgi teknolojileri teknisyeni, siber güvenlik uzmanı ve Ege Bölgesi'nde engelli kadrosunda operasyon destek elemanı alımı yapacaktır.

Personel Alımları ve Şartlar

İş Bankası personel alımı başvuru süreci başlamış olup, başvuracak adayların karşılaması gereken genel nitelikler şunlardır: