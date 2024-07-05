B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! 39.000 TL maaş verilecek: İşte başvuru şartları

Son olarak kamuoyuna açıklanan ilan metniyle adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan asgari 65 puan almış olmaları ve diğer bazı özel koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. İlgili pozisyonlar için aylık maaşların 28 bin ile 39 bin Türk Lirası arasında değiştiği ifade edilmiştir.
İlan Detayları
Atabağı Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, boş kadrolar için atamalar, Mahalli İdareler İlk Defa Atanacaklar Yönetmeliği'ne göre yapılacak. Adaylardan inşaat sektöründe öğrenim görmüş olmaları, yani inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi dallarından birinden mezun olmaları beklenmektedir.
Genel Başvuru Koşulları
Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmaları, Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan suçlardan mahkum olmamış olmaları ve askerlikle ilişiği bulunmamaları gerekmektedir. Ayrıca, görevlerini sürekli yürütebilmelerine engel teşkil edebilecek ciddi bedensel veya zihinsel bir rahatsızlıklarının olmaması şarttır.