B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! 39.000 TL maaş verilecek: İşte başvuru şartları

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Son olarak kamuoyuna açıklanan ilan metniyle adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan asgari 65 puan almış olmaları ve diğer bazı özel koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. İlgili pozisyonlar için aylık maaşların 28 bin ile 39 bin Türk Lirası arasında değiştiği ifade edilmiştir.