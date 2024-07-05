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2024 Temmuz ayı bekçi alımı başvuru: İŞKUR KPSS şartsız ikamet yaş şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları...

Bekçi adayları için heyecan verici haber: 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları başladı. Bu yeni alım süreci, mülakat gerektirmemesi, yaş kısıtlaması olmaması ve KPSS puanı istenmemesiyle dikkat çekiyor. Bu yenilikçi düzenleme, daha geniş bir aday kitlesine hitap ederek çarşı ve mahallelerimizin güvenliğini sağlamak için yeni bekçilerin kadroya katılmasını kolaylaştırıyor. Adaylar, herhangi bir yaş sınırlaması ya da KPSS puanı engeli olmadan doğrudan başvuru yapma fırsatına sahip olacaklar. İşte bu avantajlı alım süreci hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar ve başvuru için gerekli koşullar.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 12:42 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 12:42
2024 Temmuz ayı bekçi alımı başvuru: İŞKUR KPSS şartsız ikamet yaş şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları...

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla hem kamu kuruluşları hem de özel sektör için peş peşe ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, farklı iller için Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler için başvuru şartları detaylı şekilde açıklandı. İşte İŞKUR KPSS şartsız ikamet yaş şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları...

İŞKUR Bekçi Alımı Genel Başvuru Şartları

İŞKUR, 81 ilde bekçi alımına başlıyor. Farklı meslekler için de yayımlanan personel alımları her geçen gün artış gösteriyor. Yaz mevsiminin resmen başlamasıyla iş arayanlar da başvurularına hız verdi.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak (İlanlara göre farklılık gösterebilir)
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkum olmamak
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
  • Vardiyalı çalışabilmek
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Belirtilen şartlar genel başvuru koşullarıdır. Özel başvuru şartları ilanların içinde detaylı olarak yer almaktadır. Adaylar, başvuracakları zaman ilanların içindeki özel şartları dikkatlice incelemelidir. Öte yandan yapılacak alımlar özel sektöre yönelik olacağı için KPSS puanı ve ikamet şartı aranmamaktadır.

İŞKUR Bekçi Alımı Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvuruda bulunmak isteyenlerin belirtilen şartları taşıması gerektiği vurgulanmıştır. İŞKUR'un online platformu üzerinden yapılacak başvurularda adaylar, Açık İş İlanları bölümünden başvurularını gerçekleştirebilirler. İlanları listelediğinizde sağ tarafta yer alan son başvuru tarihlerine göre ilanların ayrıntılarını inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için şu anda Antalya, Muğla ve İstanbul illerinde alımlar devam etmektedir. Ayrıca, normal bekçi alımı için 94 bekçi alım ilanı bulunmaktadır. Şartlara ve başvuracağınız ile göre filtreleme yaparak ilanları görüntüleyebilirsiniz.

Temmuz ayı bekçi alımı için tıklayınız

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