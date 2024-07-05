18-55 yaş arası İŞKUR deneyimli deneyimsiz temizlik görevlisi başvuru şartları: Türkiye geneli KPSS şartsız alım var

KPSS puanı düşük olan ya da hiç puanı olmayanlar için sevindirici haber İŞKUR'dan geldi. Türkiye genelinde sürekli temizlik görevlisi alımları yapılacağı duyuruldu. Başvurmak isteyenler için gerekli şartlar ve tüm merak edilen detaylar açıklandı. Bu fırsat, iş arayan birçok kişi için umut ışığı olacak. Başvuru süreci, koşullar ve diğer önemli bilgiler hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için İŞKUR'un resmi kanallarını takip edebilirsiniz. İşte İŞKUR deneyimli deneyimsiz 18-55 yaş arası temizlik görevlisi başvuru şartları...