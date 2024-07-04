Bekçi adayları için heyecan verici bir haber geldi! 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları artık başladı. Mülakat gerektirmeyen, yaş kısıtlaması olmayan ve KPSS puanı istenmeyen bu alım süreciyle ilgili tüm detaylar açıklandı. İşte başvuru için gerekli koşullar: Bu yeni düzenleme, daha geniş bir aday kitlesine kapılarını açarak, çarşı ve mahallelerimizin güvenliğini sağlamak üzere yeni bekçilerin kadroya katılmasını sağlıyor. Adaylar, herhangi bir yaş sınırlaması ya da KPSS puanı gibi engellerle karşılaşmadan doğrudan başvuru yapabilecekler.