Bekçi adayları için heyecan verici bir haber geldi! 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları artık başladı. Mülakat gerektirmeyen, yaş kısıtlaması olmayan ve KPSS puanı istenmeyen bu alım süreciyle ilgili tüm detaylar açıklandı. İşte başvuru için gerekli koşullar: Bu yeni düzenleme, daha geniş bir aday kitlesine kapılarını açarak, çarşı ve mahallelerimizin güvenliğini sağlamak üzere yeni bekçilerin kadroya katılmasını sağlıyor. Adaylar, herhangi bir yaş sınırlaması ya da KPSS puanı gibi engellerle karşılaşmadan doğrudan başvuru yapabilecekler.
İŞKUR Bekçi Alımı Genel Başvuru Şartları
İŞKUR, 81 ilde bekçi alımına başlıyor. Farklı meslekler için de yayımlanan personel alımları her geçen gün artış gösteriyor. Yaz mevsiminin resmen başlamasıyla iş arayanlar da başvurularına hız verdi.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- En az ilkokul mezunu olmak (İlanlara göre farklılık gösterebilir)
- Kamu haklarından mahrum olmamak
- Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkum olmamak
- Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
- Vardiyalı çalışabilmek
Belirtilen şartlar genel başvuru koşullarıdır. Özel başvuru şartları ilanların içinde detaylı olarak yer almaktadır. Adaylar, başvuracakları zaman ilanların içindeki özel şartları dikkatlice incelemelidir. Öte yandan yapılacak alımlar özel sektöre yönelik olacağı için KPSS puanı ve ikamet şartı aranmamaktadır.