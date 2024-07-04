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MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2024/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Şartlar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce kişiye istihdam sağlayacak yeni bir adım atıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, çok sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2024/6 puanları üzerinden tercih yapma hakkına sahip olacaklar. Peki, tercih işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 14:41 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 14:42
MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2024/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Şartlar...

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Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) görev almak isteyen binlerce adayın gözü kulağı 3 Temmuz'da başlayan KPSS-2024/6 tercihlerine çevrilmişti. 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihler, adayların meslek hayatlarına atılmaları için önemli bir adım olacak.

KPSS-2024/6 MEB TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/6 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Millî Eğitim Bakanlığından öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

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