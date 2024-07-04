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İŞKUR TYP 5-8 Temmuz ilanları: TYP personel alımı başvuru şartları açılandı

İŞKUR TYP personel alımı ilanları yayımlandı. TYP personel alımı güncel listesi ile iş fırsatlarını kaçırmayın.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 10:51 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 10:51
İŞKUR TYP 5-8 Temmuz ilanları: TYP personel alımı başvuru şartları açılandı

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), dönemsel olarak Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımı ilanları yayımlamaktadır. Bu ilanlar, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu personeli karşılamak amacıyla yapılmaktadır. 2024 yılı için yayımlanan yeni TYP personel alımı ilanları ile birlikte yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Valilik, kaymakamlık, il özel idaresi ve bakanlıklar gibi kurumlar bünyesinde yapılacak bu alımlar, geçici madde 5 kapsamında gerçekleştirilmektedir.

TYP Personel Alımı: Güncel İlanlar ve Başvuru Detayları

İŞKUR tarafından yayımlanan TYP personel alımı ilanları, belirli kriterler doğrultusunda başvuruları kabul etmektedir. Adaylar, ilan edilen pozisyonlar için belirtilen başvuru şartlarını taşıdıkları takdirde başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte güncel ilanlar ve başvuru detayları:

Kars TYP Personel Alımı

  • Alınacak Kişi Sayısı: 46
  • Merkez - İş İlanı No: 321141
  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

Gümüşhane TYP Personel Alımı

  • Alınacak Kişi Sayısı: 16
  • Merkez - İş İlanı No: 321096
  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

Bolu TYP Personel Alımı

  • Alınacak Kişi Sayısı: 46
  • Merkez - İş İlanı No: 321140
  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

Toplum Yararına Program (TYP), kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla işsiz kişilere geçici olarak gelir desteği sağlamak için oluşturulan bir programdır. TYP kapsamında alınan personel ve işçiler, genellikle temizlik hizmetleri ve diğer kamu hizmetlerinde görevlendirilir. Bu program, işsiz vatandaşların geçici süreliğine istihdam edilmesini sağlamakta ve kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine katkıda bulunmaktadır.

TYP Personel Alımı: Hangi Kurumlar Alım Yapacak?

2024 yılı için İŞKUR tarafından yayımlanan TYP personel alımı ilanları kapsamında çeşitli kamu kurumları personel alımı yapacaktır. Bu kurumlar arasında kaymakamlıklar, valilikler, il özel idareleri ve bakanlıklar bulunmaktadır. İşte bazı örnekler:

Konya TYP Personel Alımı

  • Alınacak Kişi Sayısı: 31
  • Merkez - İş İlanı No: 321128
  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

Tunceli TYP Personel Alımı

  • Alınacak Kişi Sayısı: 118
  • Meram - İş İlanı No: 321137
  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

Hakkari TYP Personel Alımı

  • Alınacak Kişi Sayısı: 15
  • Merkez - İş İlanı No: 321138
  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

TYP Personel Alımı Başvuru Şartları

TYP personel alımına başvurmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, başvuruların doğru ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. İşte başvuru şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)

TYP Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

TYP personel alımı başvuruları, yalnızca İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar, İŞKUR e-şube sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru sürecinde izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

  1. İŞKUR e-şube sistemine giriş yapmak (e-Devlet şifresi ile)
  2. TYP ilan arama bölümünden uygun ilanları bulmak
  3. İlan numarasını girerek başvuru yapmak

2024 Yılı İçin Güncel TYP Personel Alımı Listesi

İŞKUR tarafından yayımlanan 2024 yılı TYP personel alımı ilanlarına göre, çeşitli şehirlerde personel alımı yapılacaktır. İşte bazı ilanlar ve detayları:

Balıkesir TYP Personel Alımı

  • Alınacak Kişi Sayısı: 45
  • Merkez - İş İlanı No: 321140
  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

Burdur TYP Personel Alımı

  • Alınacak Kişi Sayısı: 99
  • Karesi - İş İlanı No: 321142
  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

Kastamonu TYP Personel Alımı

  • Alınacak Kişi Sayısı: 24
  • Merkez - İş İlanı No: 321144
  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

Antakya'da 55 kişilik iş fırsatı sunulmaktadır - İlan Numarası: 321186
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024

Ordu'nun merkezinde 10 kişi için personel alımı yapılacak - İlan Numarası: 321282
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024

Altınordu'da 32 kişilik iş imkanı mevcuttur - İlan Numarası: 321283
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024

Kütahya Konak bölgesinde 124 kişi alınacaktır - İlan Numarası: 321097
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024

Gaziantep merkezde 38 kişi için iş kapısı açılmıştır - İlan Numarası: 321109
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024

Şahinbey'de toplam 600 kişi için iki ayrı ilan yayımlandı - İlan Numaraları: 321284, 321285
Adıyaman TYP Personel Alımı:
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024

Isparta merkezde 20 kişilik açık pozisyon bulunmaktadır - İlan Numarası: 321286
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024

Malatya'da 8 kişilik kadro için başvurular bekleniyor - İlan Numarası: 321287
Son müracaat günü: 6 Temmuz 2024

Isparta'da çeşitli pozisyonlar için 55 kişi aranmaktadır - İlan Numaraları: 321288, 321289, 321290
Son müracaat günü: 7 Temmuz 2024

Afyonkarahisar merkezde 22 kişi alınacak - İlan Numarası: 321169
Son müracaat günü: 7 Temmuz 2024

Kahramanmaraş merkezde 58 kişilik istihdam fırsatı - İlan Numarası: 321154
Son müracaat günü: 7 Temmuz 2024

Dulkadiroğlu ve Onikişubat'ta toplam 358 kişi için personel alımı yapılacaktır - İlan Numaraları: 321165, 321123
Bartın TYP Personel Alımı:
Son müracaat günü: 7 Temmuz 2024

Kayseri merkezde 23 kişi için iş imkanları sunulmuştur - İlan Numarası: 321172
Son müracaat günü: 7 Temmuz 2024

Melikgazi'de 74 kişi alınacak - İlan Numarası: 321281
Bayburt TYP Personel Alımı:
Son müracaat günü: 7 Temmuz 2024

Çankırı ve çevresinde çeşitli ilçelerde toplam 104 kişi işe alınacak - İlan Numaraları: 321107, 321197, 321198, 321199, 321295, 321296, 321297, 321298
Bitlis TYP Personel Alımı:
Son müracaat günü: 8 Temmuz 2024

Manisa'da çeşitli bölgelerde toplam 56 kişi için iş fırsatları bulunmaktadır - İlan Numaraları: 321103, 321104, 321106, 321108
Son müracaat günü: 8 Temmuz 2024

TYP Personel Alımında Değişiklikler

Geçici madde 5 kapsamında TYP personel alım süresinde değişiklik yapılmıştır. Önceden 6 ay olan çalışma süresi, yapılan duyuru ile 9 aya çıkarılmıştır. Bu değişiklik, TYP personelinin daha uzun süreli çalışabilmesine olanak tanımaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

TYP başvuruları, İŞKUR'un online platformu aracılığıyla yapılacaktır. Adaylar, e-Devlet şifrelerini kullanarak İŞKUR TYP Arama sayfasına giriş yapmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra, aşağıda sıralayacağımız ilçe listesini referans alarak ilgili pozisyonlar için arama işlemi gerçekleştirebilirler. Bu süreç, adayların uygun iş ilanlarını kolayca bulmalarını ve başvuru süreçlerini hızlandırmalarını sağlar.

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