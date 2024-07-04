İŞKUR TYP 5-8 Temmuz ilanları: TYP personel alımı başvuru şartları açılandı

Toplum Yararına Program (TYP), kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla işsiz kişilere geçici olarak gelir desteği sağlamak için oluşturulan bir programdır. TYP kapsamında alınan personel ve işçiler, genellikle temizlik hizmetleri ve diğer kamu hizmetlerinde görevlendirilir. Bu program, işsiz vatandaşların geçici süreliğine istihdam edilmesini sağlamakta ve kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine katkıda bulunmaktadır.

TYP Personel Alımı: Hangi Kurumlar Alım Yapacak? 2024 yılı için İŞKUR tarafından yayımlanan TYP personel alımı ilanları kapsamında çeşitli kamu kurumları personel alımı yapacaktır. Bu kurumlar arasında kaymakamlıklar, valilikler, il özel idareleri ve bakanlıklar bulunmaktadır. İşte bazı örnekler: Konya TYP Personel Alımı Alınacak Kişi Sayısı: 31

31 Merkez - İş İlanı No: 321128

321128 Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024 Tunceli TYP Personel Alımı Alınacak Kişi Sayısı: 118

118 Meram - İş İlanı No: 321137

321137 Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024 Hakkari TYP Personel Alımı Alınacak Kişi Sayısı: 15

15 Merkez - İş İlanı No: 321138

321138 Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

TYP Personel Alımı Başvuru Şartları TYP personel alımına başvurmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, başvuruların doğru ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. İşte başvuru şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR'a kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)

TYP Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır? TYP personel alımı başvuruları, yalnızca İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar, İŞKUR e-şube sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru sürecinde izlenmesi gereken adımlar şunlardır: İŞKUR e-şube sistemine giriş yapmak (e-Devlet şifresi ile) TYP ilan arama bölümünden uygun ilanları bulmak İlan numarasını girerek başvuru yapmak