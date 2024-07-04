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İl içi, il dışı öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Öğretmen 2. yer değiştirme atama başvuruları ne zaman? MEB tayin tarihleri 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası tayin başvurularını ikinci kez kabul etmeye hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin yoğun taleplerini göz önünde bulundurarak bu kararı aldıklarını belirtti. Bakan Tekin, "Öğretmenlerin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 14:43 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 14:44
İl içi, il dışı öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Öğretmen 2. yer değiştirme atama başvuruları ne zaman? MEB tayin tarihleri 2024!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme takvimini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan il içi ve il dışı atamaların ardından, öğretmenlere ikinci bir şans daha veriliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin ikinci kez yer değiştirme başvurularını yapabileceklerini belirtti.

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için il içi ve iller arası yer değiştirme hakkının ikinci kez tanınacağını açıkladı.

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Öğretmenlerimizin çalışma ortamlarını düzenlemek ve eğitimde huzur iklimi oluşturmak önceliklerimiz arasındadır. 'Öğretmenler Odası' buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez uygulayacağız. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz tarihleri arasında alınarak atama işlemleri18 Temmuz'da gerçekleştirilecektir. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınarak atama işlemleri 30 Temmuz'da yapılacaktır" dedi.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.


Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.



Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41'inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

1. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göregerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

5. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 2 Eylül 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI

Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği kontenjanları 2024 henüz belli olmadı. Kontenjan listesi https://personel.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenilebilecek.

ÖĞRETMEN İL DIŞI KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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