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En az 21.489 TL maaşla KPSS şartsız, sınavsız beden işçisi, hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 5-31 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanları

İŞKUR, KPSS şartı olmaksızın ve sınav gerektirmeden geniş bir istihdam fırsatı sunarak, iş arayanlar için önemli bir kaynak haline geldi. Özellikle beden işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için yayımlanan ilanlar, kamu ve özel sektörde çalışma imkanı sağlıyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurular, adaylara çeşitli iş olanakları açarak, farklı alanlarda istihdam sağlanmasına yardımcı oluyor.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 16:23 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 16:23
En az 21.489 TL maaşla KPSS şartsız, sınavsız beden işçisi, hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 5-31 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanları

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İŞKUR, KPSS şartı olmaksızın ve sınav gerektirmeden çeşitli iş ilanları sunarak iş arayanlara geniş istihdam fırsatları sağlamaya devam ediyor. Beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için yayımlanan ilanlar, adaylara kamu ve özel sektörde çalışma imkanı sunuyor. İŞKUR'un sunduğu bu iş ilanlarına başvurmak isteyen adaylar, belirlenen genel ve özel şartları sağlayarak başvurularını gerçekleştirebilirler. İŞKUR'un sunduğu bu fırsatlar, iş arayanlar için önemli bir kaynak oluşturuyor.

İŞKUR İş İlanlarının Genel Başvuru Şartları

İŞKUR tarafından yayımlanan iş ilanlarına başvurmak isteyen adaylar için belirlenen genel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

En az ilköğretim mezunu olmak: Başvurular için en az ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır.

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Sağlık problemlerinin olmaması: Adayların sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir.

Takım çalışmasına yatkınlık: İş başvurularında, adayların takım çalışmasına yatkın olması önemlidir.

Kişisel temizliğe önem vermek: Özellikle temizlik görevlisi pozisyonları için kişisel temizliğe önem veren adaylar tercih edilmektedir.

İŞKUR'un Sunduğu İş İmkanları ve Özel Şartlar

İŞKUR, beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için KPSS şartı aramadan iş ilanları yayımlamaya devam ediyor. Bu pozisyonlara başvurabilmek için herhangi bir sınavdan geçmek gerekmiyor. Ancak, bazı pozisyonlar için özel şartlar bulunabiliyor. Örneğin, güvenlik görevlisi alımlarında aşağıdaki şartlar aranabiliyor:

Eğitim Durumu: En az lise veya ilgili ilanlara göre ilkokul mezunu olmak.

İkamet Şartı: İlgili kurumun bulunduğu ilde ikamet etmek.

Belge ve Sertifikalar: Gerekli belge ve sertifikalara sahip olmak.

Vardiyalı Çalışma: Gece ya da gündüz vardiyalı çalışabilecek durumda olmak.

Yaş Aralığı: Belirtilen yaş aralığında olmak.

Deneyim: Bazı ilanlara göre sektörde deneyim sahibi olmak.

Güncel İŞKUR İlanları ve Başvuru Detayları

Beden İşçisi Alımı

İŞKUR, beden işçisi pozisyonları için KPSS şartı aramadan geniş iş imkanları sunuyor. Bu ilanlara başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Beden işçisi alımları için başvuru yapabileceğiniz ilanlara ulaşmak için buraya tıklayınız.

Temizlik Görevlisi (Hastane) Alımı

Temizlik görevlisi pozisyonları, özellikle hastanelerde yoğun talep gören alanlardan biridir. İŞKUR, bu alanda da KPSS şartı olmaksızın iş ilanları sunmaktadır. Temizlik görevlisi alımları için başvuru yapabileceğiniz ilanlara ulaşmak için buraya tıklayınız.

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