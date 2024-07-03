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İŞKUR KPSS'siz ikamet yaş şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları: Temmuz ayı bekçi alımı 2024 başvuruları başladı!

Bekçi adayları için heyecan verici bir haber geldi! 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları artık başladı. Mülakat gerektirmeyen, yaş kısıtlaması olmayan ve KPSS puanı istenmeyen bu alım süreciyle ilgili tüm detaylar açıklandı. İşte başvuru için gerekli koşullar: Bu yeni düzenleme, daha geniş bir aday kitlesine kapılarını açarak, çarşı ve mahallelerimizin güvenliğini sağlamak üzere yeni bekçilerin kadroya katılmasını sağlıyor. Adaylar, herhangi bir yaş sınırlaması ya da KPSS puanı gibi engellerle karşılaşmadan doğrudan başvuru yapabilecekler.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 12:04 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 12:04
İŞKUR KPSS’siz ikamet yaş şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları: Temmuz ayı bekçi alımı 2024 başvuruları başladı!

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla hem kamu kuruluşları hem de özel sektör için peş peşe ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, farklı iller için Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler için başvuru şartları detaylı şekilde açıklandı.

İŞKUR Bekçi Alımı Genel Başvuru Şartları

İŞKUR, 81 ilde bekçi alımına başlıyor. Farklı meslekler için de yayımlanan personel alımları her geçen gün artış gösteriyor. Yaz mevsiminin resmen başlamasıyla iş arayanlar da başvurularına hız verdi.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak (İlanlara göre farklılık gösterebilir)
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkum olmamak
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
  • Vardiyalı çalışabilmek
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Belirtilen şartlar genel başvuru koşullarıdır. Özel başvuru şartları ilanların içinde detaylı olarak yer almaktadır. Adaylar, başvuracakları zaman ilanların içindeki özel şartları dikkatlice incelemelidir. Öte yandan yapılacak alımlar özel sektöre yönelik olacağı için KPSS puanı ve ikamet şartı aranmamaktadır.

İŞKUR Bekçi Alımı Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvuruda bulunmak isteyenlerin belirtilen şartları taşıması gerektiği vurgulanmıştır. İŞKUR'un online platformu üzerinden yapılacak başvurularda adaylar, Açık İş İlanları bölümünden başvurularını gerçekleştirebilirler. İlanları listelediğinizde sağ tarafta yer alan son başvuru tarihlerine göre ilanların ayrıntılarını inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için şu anda Antalya, Muğla ve İstanbul illerinde alımlar devam etmektedir. Ayrıca, normal bekçi alımı için 94 bekçi alım ilanı bulunmaktadır. Şartlara ve başvuracağınız ile göre filtreleme yaparak ilanları görüntüleyebilirsiniz.

Temmuz ayı bekçi alımı için tıklayınız

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