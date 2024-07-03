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39.000 TL maaşla B sınıfı ehliyetli devlet memuru alımı! İşte başvuru şartları

Son olarak kamuoyuna açıklanan ilan metni, Siirt'in Baykan ilçesinde yer alan Atabağı Belediye Başkanlığı'nın, Devlet Memurları Kanunu'na uygun olarak boş pozisyonlar için kamu personeli temin edeceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 14:52 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 14:52
39.000 TL maaşla B sınıfı ehliyetli devlet memuru alımı! İşte başvuru şartları

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Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan asgari 65 puan almış olmaları ve diğer bazı özel koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. İlgili pozisyonlar için aylık maaşların 28 bin ile 39 bin Türk Lirası arasında değiştiği ifade edilmiştir.

İlan Detayları

Atabağı Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, boş kadrolar için atamalar, Mahalli İdareler İlk Defa Atanacaklar Yönetmeliği'ne göre yapılacak. Adaylardan inşaat sektöründe öğrenim görmüş olmaları, yani inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi dallarından birinden mezun olmaları beklenmektedir.

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Genel Başvuru Koşulları

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmaları, Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan suçlardan mahkum olmamış olmaları ve askerlikle ilişiği bulunmamaları gerekmektedir. Ayrıca, görevlerini sürekli yürütebilmelerine engel teşkil edebilecek ciddi bedensel veya zihinsel bir rahatsızlıklarının olmaması şarttır.

Özel Başvuru Koşulları

Başvuru süreci, 22 Temmuz'dan 26 Temmuz'a kadar sürecektir. Adayların başvurularını şahsen yapmaları esastır; ancak, posta yoluyla başvuracak olanların, başvurularını iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

Özel Başvuru Koşulları

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