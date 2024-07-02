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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan zam oranları, enflasyon verileri ile belirlenecek.

Zamlı şube müdürü, genel müdür maaşı kaç TL oldu 2024? Temmuz zammı ile emekli şube müdürü, genel müdür maaşı ne kadar? 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak. Zamlı şube müdürü ve genel müdür maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.