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Zamlı şube müdürü, genel müdür maaşı kaç TL oldu 2024? Temmuz zammı ile emekli şube müdürü, genel müdür maaşı ne kadar?

Memurlar, Temmuz 2024 döneminde enflasyon farkı ve %10 toplu sözleşme zammı alacak. 3 Temmuz'da açıklanacak verilerle birlikte, memur maaş zammı netlik kazanacak. Peki, zamlı şube müdürü, genel müdür maaşı kaç TL oldu 2024? Temmuz zammı ile emekli şube müdürü, genel müdür maaşı ne kadar? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 13:42 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 13:47
Zamlı şube müdürü, genel müdür maaşı kaç TL oldu 2024? Temmuz zammı ile emekli şube müdürü, genel müdür maaşı ne kadar?

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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan zam oranları, enflasyon verileri ile belirlenecek.

Zamlı şube müdürü, genel müdür maaşı kaç TL oldu 2024? Temmuz zammı ile emekli şube müdürü, genel müdür maaşı ne kadar?

3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak.

Zamlı şube müdürü ve genel müdür maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Oranları

Memurlar ve memur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşmeden kaynaklı zamlarını alıyor. Bu yıl Ocak ayında yüzde 15 zam alan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz'da ise yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak. Bunun dışında da enflasyon farkı ödeniyor. Memurlar ve emekliler, yaşam koşullarını iyileştirecek bu artışları dört gözle bekliyor.

Emeklilerin Beklentileri

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması planlanıyor. Ayrıca, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark ödenecek. Emeklilere refah payı, taban aylık artışı ve seyyanen zam gibi ek iyileştirmeler de gündemde. Bu iyileştirmeler, emeklilerin maaşlarında hissedilir bir artış sağlayacak.

Zam Takvimi

Zam oranı 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Memurlar, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecekler. SSK emeklileri, 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını alacaklar. Memur emeklilerinden maaşını aylık alanlara 1-5 Temmuz'da zamsız para yatırılacak ve zam farkı Temmuz ayı içerisinde ödenecek. Aynı tarihte maaşını 3 aylık alanlara da ödeme dönemlerine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.

Ek İyileştirmeler ve Yasal Düzenlemeler

Emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Aynı tarihlerde ek iyileştirmeler de karara bağlanacak. Ancak ek iyileştirmeler için yasal düzenleme gerekecek. Yasal düzenlemeler maaş ödeme tarihlerine yetiştirilirse SSK ve Bağ-Kur'lular tüm artışları aynı anda 17-28 Temmuz'da hesaplarında görecekler. Memur emeklileri ise Temmuz ayı başında maaşlarını zam yansıtılmadan alacak. Oluşan zam farkı ay içinde ödenecek.

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