Temmuz ayı bekçi alımı 2024 başvuruları başladı! İŞKUR KPSS’siz ikamet yaş şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla hem kamu kuruluşları hem de özel sektör için peş peşe ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, farklı iller için Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler için başvuru şartları detaylı şekilde açıklandı.
İŞKUR Bekçi Alımı Genel Başvuru Şartları
İŞKUR, 81 ilde bekçi alımına başlıyor. Farklı meslekler için de yayımlanan personel alımları her geçen gün artış gösteriyor. Yaz mevsiminin resmen başlamasıyla iş arayanlar da başvurularına hız verdi.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- En az ilkokul mezunu olmak (İlanlara göre farklılık gösterebilir)
- Kamu haklarından mahrum olmamak
- Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkum olmamak
- Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
- Vardiyalı çalışabilmek
Belirtilen şartlar genel başvuru koşullarıdır. Özel başvuru şartları ilanların içinde detaylı olarak yer almaktadır. Adaylar, başvuracakları zaman ilanların içindeki özel şartları dikkatlice incelemelidir. Öte yandan yapılacak alımlar özel sektöre yönelik olacağı için KPSS puanı ve ikamet şartı aranmamaktadır.