Temmuz ayı bekçi alımı 2024 başvuruları başladı! İŞKUR KPSS’siz ikamet yaş şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla hem kamu kuruluşları hem de özel sektör için peş peşe ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, farklı iller için Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler için başvuru şartları detaylı şekilde açıklandı.