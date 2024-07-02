Temmuz 2024 müsteşar, kaymakam, avukat zamlı maaşı ne kadar oldu? Emekli müsteşar, kaymakam, avukat maaşlarına kaç TL zam geldi?

Haziran ayı enflasyon verileri öncesinde memur ve emekli maaşı zam oranları gündemde önemli bir yer tutuyor. Her yıl toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladılar. Peki, Temmuz 2024 müsteşar, kaymakam, avukat zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...
Temmuz 2024 müsteşar, kaymakam, avukat zamlı maaşı ne kadar oldu?
3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak.
Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Oranları
Memurlar ve memur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşmeden kaynaklı zamlarını alıyor. Bu yıl Ocak ayında yüzde 15 zam alan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz'da ise yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak. Bunun dışında da enflasyon farkı ödeniyor. Memurlar ve emekliler, yaşam koşullarını iyileştirecek bu artışları dört gözle bekliyor.