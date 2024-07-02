SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Temmuz 2024 Bekçi maaş zammı! Çarşı ve mahalle bekçisi zamlı maaşları kaç TL oldu? İlkokul, lise, üniversite mezunu bekçi zam oranı

Temmuz 2024 memur maaş zammı, merakla beklenen TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılmakta. Bu doğrultuda, öğretmen, hemşire, polis, doktor, mühendis gibi farklı meslek gruplarında çalışan memurların maaşları da güncellenecek. Peki, bekçi maaşları ne kadar olacak 2024? Çarşı ve mahalle bekçisi zamlı maaşları kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 11:49 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 11:49
Temmuz 2024 Bekçi maaş zammı! Çarşı ve mahalle bekçisi zamlı maaşları kaç TL oldu? İlkokul, lise, üniversite mezunu bekçi zam oranı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Memur maaş zammı hesaplamalarında enflasyon farkı büyük bir rol oynamakta. Ocak ve Temmuz dönemlerinde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre memur maaşlarına zam yapılmaktadır.

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur maaş zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor. Memur ve memur emeklilerinin zamları 3 Temmuz 2024'te saat 10:00'da belli olacak.

Oranların açıklanmasının ardından bekçi maaşları da belli olacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları henüz başlamadı.

Bekçilik başvuru tarihleri ile ilgili duyurular için haber sitemizi takip edebilirsiniz.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

2024/1. dönem bekçi alımı şartları henüz açıklanmadı. Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev,
birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten provokasyona geçit yok: Hem Türkiye hem Suriye’nin kuzeyi... Müdahale edildi
Sağlık Bakanlığı’nda yeni dönem! Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı
Türk Telekom
Suriye’nin kuzeyinde zaman ayarlı fitne! SMO’dan ’provokatörlerden hesap soracağız’ mesajı: “Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz de kutsal
Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri
Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi! Sigarasız nesil için yeni düzenleme
İzmir’deki yürüyen merdiven kazası kamerada! Üçyol İstasyonu’nda kabus anları
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada
Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak
Emekli zammına 3 farklı hesap! SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak? Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşı hesaplaması
İsrail ordusu kara saldırısına mı hazırlanıyor? Han Yunus ve Refah’ta tahliye emri! Hasta ve yaralılar Avrupa Hastanesi’nden çıkarılıyor
Kabine’de bayrak değişimi | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte o isimler...
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım
Muhalif medyada kirli tezgah: Berat Albayrak’ın sözleri üzerinden manipülasyona giriştiler!
Memura enflasyon farkı! Temmuz’da kim, ne alacak? Öğretmen, hemşire, polis…
SON DAKİKA