SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

PTT memur alımı başvuru şartları neler? Gişe ve büro personeli, postacı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi... PTT personel alımı tarihi 2024!

PTT, 2024 yılında personel alımlarını kendi resmi web sitesi üzerinden duyurmaktadır. Geçmiş yıllarda avukat, mühendis, gişe ve büro çalışanları, postacı, güvenlik ve temizlik personeli gibi farklı pozisyonlarda alımlar yapan PTT, bu yıl da çeşitli kadrolar için işe alım yapacak. Başvurular, PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, PTT'nin internet adresinde yer alan iş başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru tarihleri ve detaylı başvuru şartları PTT tarafından duyurulacaktır İşte PTT'nin personel alımıyla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:18 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:18
PTT memur alımı başvuru şartları neler? Gişe ve büro personeli, postacı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi... PTT personel alımı tarihi 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 yılı için personel alımı yapacağını duyurdu. PTT, geçtiğimiz yıllarda avukat, mühendis, gişe ve büro personeli, postacı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi gibi birçok farklı pozisyonda personel alımı gerçekleştirmişti. Bu yıl da benzer pozisyonlarda alımların yapılması bekleniyor.

2024 PTT PERSONEL ALIMI TARİHLERİ

PTT, 2024 yılı için personel alımı tarihlerini henüz açıklamamış olmakla birlikte, başvuru tarihleri ve diğer önemli bilgiler resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

PTT Personel Alımı Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır? PTT PERSONEL ALIMI 2024 Başvuru Şartları Açıklaması!PTT Personel Alımı Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır? PTT PERSONEL ALIMI 2024 Başvuru Şartları Açıklaması!
PTT Personel Alımı Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır? PTT PERSONEL ALIMI 2024 Başvuru Şartları Açıklaması!

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımına başvurmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Genel olarak PTT personel alımı için aranan şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.



g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, PTT'nin internet adresinde yer alan iş başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru tarihleri ve detaylı başvuru şartları PTT tarafından duyurulacaktır.

1-31 Temmuz İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı sabah 08.00’de başladı! KPSS, yaş ve ikamet şartı yok: Başvuru şartları nedir?1-31 Temmuz İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı sabah 08.00’de başladı! KPSS, yaş ve ikamet şartı yok: Başvuru şartları nedir?
1-31 Temmuz İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı sabah 08.00'de başladı! KPSS, yaş ve ikamet şartı yok: Başvuru şartları nedir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada
Memura enflasyon farkı! Temmuz’da kim, ne alacak? Öğretmen, hemşire, polis…
Türk Telekom
Mevduatta Türk Lirası’nın payı % 50’yi geçti! ’Gri liste’den çıkmanın etkisi... TL’ye eğilim artabilir
Kabine’de bayrak değişimi | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte o isimler...
EMEKLİYE ZAM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 25.52 zam! Taban maaş ne olur? Refah payı var mı?
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım
AK Parti ’tasarruf takip sistemi’ kuruyor! Tedbirlere tam uyum için yasa teklifi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sağlık sorunları nedeniyle görevden affını istedi
ABD Yüksek Mahkemesi’nden Donald Trump kararı: Bazı konularda dokunulmazlığı var! Biden’dan ’tehlikeli emsal’ tepkisi
Kripto Varlık Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Önce Kayseri şimdi de Suriye’nin kuzeyi | Kirli ellerden alçak plan! Suriye Milli Ordusu’ndan ’kışkırtmalara gelmeyin’ çağrısı
Canavar anne Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı! ABD’den yetersiz ’Eylem’: Tutukluluğa devam kararı
Sosyal medyada olay olmuştu! Hülya Avşar’dan programına konuk ettiği Meryem Uzerli hakkında bomba itiraf: Kıskandım
Kayseri’de karanlık eller devrede! Ümit Özdağ provokasyonu körükledi, MOSSAD ve FETÖ devreye girdi: Suriye şüpheli tutuklandı
SON DAKİKA