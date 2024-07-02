Polis memuru maaşları ne kadar oldu 2024? Temmuz 2024 yeni zamlı en düşük polis, başkomiser maaşı kaç lira? 2024 emekli polis maaş tablosu!

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak. Açıklanacak verilerle beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve memur maaş zammında da tablo netleşecek.
POLİS NASIL OLUNUR?
Ülkemizde gençlerin en çok rağbet ettiği mesleklerden biri olan polislik, cesaret, özveri ve adalet gibi değerleri bünyesinde barındıran zorlu bir kariyer yolculuğu sunuyor. Peki, toplumun huzur ve güvenliğini sağlama misyonunu üstlenmek isteyen adayları nasıl bir süreç bekliyor? İşte polis olma hayali kuranlar için kapsamlı bir rehber...
Eğitimden Sınavlara: Adım Adım Polislik Yolculuğu
Polis olmak için ilk adım, her yıl Polis Akademisi tarafından düzenlenen ve adayların bilgi, beceri ve yeteneklerini ölçen üç aşamalı sınav maratonunu başarıyla tamamlamaktan geçiyor.
1. Yazılı Sınav: Adayların genel yetenek, Türkçe ve matematik alanlarındaki bilgilerini ölçen bu aşama, polislik yolculuğunun ilk önemli sınavını oluşturuyor.
2. Fiziki Yeterlilik Sınavı: Polislik mesleğinin gerektirdiği fiziki yeterliliğin ölçüldüğü bu aşamada, adayların çeviklik, kuvvet ve dayanıklılık gibi kriterlerde başarılı olmaları gerekiyor.
3. Sözlü Mülakat: Adayların genel kültür, iletişim becerileri ve mesleğe olan motivasyonlarının değerlendirildiği bu aşama, polislik mesleğine uygunluk açısından büyük önem taşıyor.
Polislik Eğitim Kurumları ve Süreçleri
Sınavlarda başarı gösteren adaylar, Polis Akademisi bünyesindeki farklı eğitim kurumlarında mesleki eğitimlerine başlıyorlar. Eğitim süresi, adayların mezun oldukları okul ve tercih ettikleri polislik birimine göre değişiklik gösteriyor.
POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi): Lise ve dengi okul mezunları için 6 ay süren yoğun bir eğitim programı sunuyor.
PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu): 2 yıllık ön lisans eğitimi veren PMYO, adayları polis amirliği görevlerine hazırlıyor.
PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi): Lisans mezunu adaylar için 11 ay süren bir eğitim programı sunan PAEM, komiser yardımcılığı pozisyonu için gerekli eğitimi veriyor.
Polis Olma Şartları: Kimler Başvurabilir?
Polislik mesleği, adaylarda belirli şartları arıyor. Bu şartlar, adaletin temsilcisi olarak görev yapacak polislerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki açıdan yeterli olmasını sağlamayı amaçlıyor. İşte polis olmak isteyen adaylarda aranan temel kriterler:
T.C. vatandaşı olmak
En az lise mezunu olmak
Kadınlar için 1.62 cm, erkekler için 1.67 cm'den uzun boylu olmak
Fiziki Yeterlilik Sınavı'nda başarılı olmak
18 yaşından küçük, 30 yaşından büyük olmamak
Sağlık yönetmeliği tarafından belirlenen sağlık şartlarını taşımak
Herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmamış olmak
Adli sicil kaydı temiz olmak
Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak