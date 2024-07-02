KPSS şartsız Türkiye geneli daimi temizlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR deneyimli deneyimsiz 18-62 yaş arası başvuru şartları

Yayınlanan her ilan için son başvuru tarihleri farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle başvurmadan önce güncel bilgileri kontrol etmeniz önerilmektedir. İşte yayınlanan ilanlardan bazıları:
Başvuru Şartları Açıklandı
Yayınlanan ilanlara ilişkin genel başvuru şartları belli oldu. Başvurmak isteyenlerin taşıması gereken genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:
- T.C. vatandaşı olmak
- En az 18 en fazla 60 yaşında olmak (Bazı kurumların yaş şartı farklılık gösterebilir)
- Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması
- Ayakta çalışabilmeye uygun olmak
- Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmek
- Adli sicil kaydının olmaması
- En az ilkokul mezunu olmak
- Güvenlik soruşturmasının olumlu geçmesi
- Kamu haklarından mahrum olmamak ve TCK'da belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak
Yayınlanan genel başvuru şartlarının yanı sıra, ilanların içeriğinde belirtilen özel başvuru şartlarının da taşınması gerekmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak veya en yakın İŞKUR şubelerinden yapılabilmektedir.
İlanların Takibi ve Başvuruların Tamamlanması
Başvurularınızı İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden kolayca takip edebilir ve güncel ilanlara göz atabilirsiniz. Her ilanın kendine özgü şartlarını ve son başvuru tarihlerini dikkatlice inceleyerek başvurunuzu eksiksiz ve zamanında tamamlamanız önemlidir.
Bu fırsatı değerlendirmek ve ekonomik şartların zorlayıcı etkilerini hafifletmek adına hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. İŞKUR'un sunduğu bu olanak, iş arayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.
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