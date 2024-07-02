KPSS şartsız Türkiye geneli daimi temizlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR deneyimli deneyimsiz 18-62 yaş arası başvuru şartları

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KPSS puanı olmayan veya düşük puana sahip olanlar için İŞKUR'dan güzel haberler geldi. Türkiye genelinde sürekli temizlik görevlisi alımları yapılacağı duyuruldu. Başvurmak isteyenler için gereken şartlar ve merak edilen diğer bilgiler de belli oldu.