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KPSS şartsız Türkiye geneli daimi temizlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR deneyimli deneyimsiz 18-62 yaş arası başvuru şartları

Son dönemlerde enflasyonun hızla yükselmesi, iş arayışlarını daha da hızlandırdı. Bu bağlamda, Türkiye genelinde KPSS şartı olmadan sürekli temizlik görevlisi alımları başladı. Başvuru şartları ve ilan detayları haberimizin devamında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 10:13 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 10:13
KPSS şartsız Türkiye geneli daimi temizlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR deneyimli deneyimsiz 18-62 yaş arası başvuru şartları

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KPSS puanı olmayan veya düşük puana sahip olanlar için İŞKUR'dan güzel haberler geldi. Türkiye genelinde sürekli temizlik görevlisi alımları yapılacağı duyuruldu. Başvurmak isteyenler için gereken şartlar ve merak edilen diğer bilgiler de belli oldu.

KPSS Şartı Aranmıyor

KPSS'siz temizlik görevlisi alımları başladı. Bu alımların çoğunlukla özel sektörde gerçekleşeceği belirtilirken, dönem dönem kamu kurumları için de personel alım ilanları yayınlanabiliyor. İŞKUR'un temizlik personeli alım ilanları üzerinden kamu veya özel sektör için ilanları filtreleyebilirsiniz.

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Başvurular Başladı

Başvuruda bulunmak isteyenler için İŞKUR temizlik görevlisi alımları başlamış durumda. Türkiye genelinde birçok il ve ilçe için yapılacak personel alımlarında son başvuru tarihlerinin detayları ilanların sağ kısmında yer almaktadır.

Yayınlanan her ilan için son başvuru tarihleri farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle başvurmadan önce güncel bilgileri kontrol etmeniz önerilmektedir. İşte yayınlanan ilanlardan bazıları:

Başvuru Şartları Açıklandı

Yayınlanan ilanlara ilişkin genel başvuru şartları belli oldu. Başvurmak isteyenlerin taşıması gereken genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • En az 18 en fazla 60 yaşında olmak (Bazı kurumların yaş şartı farklılık gösterebilir)
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması
  • Ayakta çalışabilmeye uygun olmak
  • Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmek
  • Adli sicil kaydının olmaması
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Güvenlik soruşturmasının olumlu geçmesi
  • Kamu haklarından mahrum olmamak ve TCK'da belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak

Yayınlanan genel başvuru şartlarının yanı sıra, ilanların içeriğinde belirtilen özel başvuru şartlarının da taşınması gerekmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak veya en yakın İŞKUR şubelerinden yapılabilmektedir.

İlanların Takibi ve Başvuruların Tamamlanması

Başvurularınızı İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden kolayca takip edebilir ve güncel ilanlara göz atabilirsiniz. Her ilanın kendine özgü şartlarını ve son başvuru tarihlerini dikkatlice inceleyerek başvurunuzu eksiksiz ve zamanında tamamlamanız önemlidir.

Bu fırsatı değerlendirmek ve ekonomik şartların zorlayıcı etkilerini hafifletmek adına hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. İŞKUR'un sunduğu bu olanak, iş arayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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