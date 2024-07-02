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Kızılay Temmuz ayı ilköğretim mezunu dolgun maaşla temizlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

Kızılay, toplumsal hizmetlerdeki kritik rolünü sürdürürken, personel alımına da aktif olarak devam ediyor. İstanbul Kartal'da bulunan bir huzurevindeki ihtiyaçları karşılamak üzere "Temizlik Görevlisi" pozisyonları için yeni personel arayışını başlatmış durumda. Bu iş fırsatı hakkında bilinmesi gereken detayları sizlerle paylaşalım!

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:33 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:33
Kızılay Temmuz ayı ilköğretim mezunu dolgun maaşla temizlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

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Kızılay'ın bu önemli adımı, İstanbul Kartal'daki yaşam alanlarının daha temiz ve sağlıklı olmasına katkı sağlayacak. Siz de bu fırsatı değerlendirin, topluma hizmet etme şansını yakalayın!

Temizlik Görevlisi Alım Kontenjanı

Kızılay, İstanbul Kartal'daki huzurevinde temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere, sosyal duyarlılık ve hizmet hassasiyeti olan bireyler arıyor.

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Başvuru Şartları

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve kamu haklarından mahrum olmamaları gerekiyor. Ayrıca sağlık sorunları olmamalı ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamalıdır.

KPSS Gereksinimi Yok!

Kızılay'ın bu alımı için KPSS puanı aranmamaktadır. Herkes başvuruda bulunabilir.

Eğitim ve Deneyim Şartları

Adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve alanlarında en az iki yıl deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

İkametgah Şartı

Alımlar yalnızca İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden veya edebilecek olanlar için geçerlidir.

Temizlik Görevlisinin Sorumlulukları

Temizlik görevlisi odalar, lavabolar, ortak alanlar ve bahçe gibi çeşitli bölgelerde temizlik ve düzen sağlamakla yükümlüdür.

Başvuru Süreci

Başvurular ilanın yayımlandığı andan itibaren başlamış olup, online olarak gerçekleştirilmektedir.

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvurularınızı https://basvuru.kizilaykariyer.com adresinden yapabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi

Son başvuru tarihi 30.7.2024'tür. Bu tarihe kadar başvurularınızı tamamlamayı unutmayın!

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