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İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! 4-8 Temmuz 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İşte başvuru şartları

İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan ilanlar doğrultusunda, çağrı merkezi pozisyonları için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu pozisyonlar için başvuruların tamamı online platform üzerinden gerçekleştirilebilmekte. Adayların başvuru sürecine başlamadan önce belirlenen genel şartları karşılamaları zorunludur. Bu şartlar, adayların başvuru yaparken dikkate alması gereken önemli kriterler arasında yer almakta.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:56 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:56
İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! 4-8 Temmuz 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İşte başvuru şartları

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İŞKUR, Türkiye genelinde yeni iş kapılarını ardına kadar açıyor! Çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmayı düşünenler için büyük bir fırsat sunan bu yeni personel alımı, büyük şehirlerden en küçük kasabalara kadar geniş bir coğrafyada gerçekleştiriliyor. İş arayanlara sunulan bu kapsamlı kariyer olanakları, hayallerinizdeki işe adım atmanız için ideal bir başlangıç noktası olabilir. Çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak çalışmak isteyenler için İŞKUR, yüksek maaşlı pozisyonlar sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki çağrı merkezleri, dinamik ve iletişim becerilerine sahip adayları arıyor. Bu fırsat, hem yeni mezunlar hem de kariyer değiştirmek isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Geniş İş İmkanları

Bu alım, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki çağrı merkezleri için geçerli olup, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerden Van, Kocaeli gibi diğer şehirlere kadar geniş bir coğrafyada iş imkanları sunmaktadır. Her ilanın yanında belirtilen referans numaralarıyla başvuru süreci daha da kolaylaştırılmıştır.

Son Başvuru Tarihleri

İŞKUR'un duyurduğu ilanlara göre, başvuruların son tarihleri il ve pozisyona göre farklılık göstermektedir. Örneğin, İstanbul için son başvuru tarihi 5 Temmuz 2024 olarak belirlenmişken, Van için bu tarih 8 Temmuz 2024 olarak belirtilmiştir. Adaylar, başvuru yapmadan önce ilanın detaylarını dikkatlice incelemelidirler.

Çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için bu alım, iş hayatına adım atmak veya mevcut kariyerlerini ileriye taşımak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR'un sunduğu bu kariyer fırsatları, iş arayanların mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ANKARA - 4.07.2024 - Ref. No: 00008381889

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - KAYSERİ - 4.07.2024 - Ref. No: 00008343282

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ANTALYA - 4.07.2024 - Ref. No: 00008343204

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - DÜZCE - 5.07.2024 - Ref. No: 00008379618

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ADIYAMAN - 5.07.2024 - Ref. No: 00008347512

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 5.07.2024 - Ref. No: 00008346945

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - MALATYA - 5.07.2024 - Ref. No: 00008345986

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 5.07.2024 - Ref. No: 00008272262

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349321

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İZMİR - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349598

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ŞANLIURFA - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349738

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - VAN - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349899

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - KOCAELİ - 6.07.2024 - Ref. No: 00008350954

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 7.07.2024 - Ref. No: 00008350929

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - VAN - 8.07.2024 - Ref. No: 0000830234

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alımı Başvuru Şartları

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