İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! 4-8 Temmuz 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İşte başvuru şartları

İŞKUR, Türkiye genelinde yeni iş kapılarını ardına kadar açıyor! Çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmayı düşünenler için büyük bir fırsat sunan bu yeni personel alımı, büyük şehirlerden en küçük kasabalara kadar geniş bir coğrafyada gerçekleştiriliyor. İş arayanlara sunulan bu kapsamlı kariyer olanakları, hayallerinizdeki işe adım atmanız için ideal bir başlangıç noktası olabilir. Çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak çalışmak isteyenler için İŞKUR, yüksek maaşlı pozisyonlar sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki çağrı merkezleri, dinamik ve iletişim becerilerine sahip adayları arıyor. Bu fırsat, hem yeni mezunlar hem de kariyer değiştirmek isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.