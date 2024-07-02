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İŞKUR 2-31 Temmuz hastanelere personel ve işçi alımı sabah 08.30’da başladı! KPSS, yaş ve ikamet şartı yok: Başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Türkiye genelindeki hastanelerde istihdam edilmek üzere yeni bir iş ilanı yayımlandı. Güncel duyuruya göre, ülkenin 81 ilinde yer alan sağlık kuruluşlarına hasta danışmanı pozisyonları için başvurular alınmaya başlandı. Bu fırsat, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir kapı aralıyor ve adayların bu alanda profesyonel bir yol çizmelerine olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 10:34 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:48
İŞKUR 2-31 Temmuz hastanelere personel ve işçi alımı sabah 08.30’da başladı! KPSS, yaş ve ikamet şartı yok: Başvuru şartları nedir?

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Sağlık kurumlarında görev almak isteyenler için İŞKUR aracılığıyla 96 hasta danışmanı alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyenlerin genel ve ilan içinde belirtilen özel şartları taşıması gerekiyor.

KPSS Şartı Aranmıyor

Yayımlanan ilanlarda alımların tamamının özel sektörde yapılacak olması nedeniyle KPSS şartının aranmayacağı belirtildi. Devlet hastanelerine personel alımı geçtiğimiz günlerde KPSS puanı ile yapılmıştı, ancak bu alımlar özel sektörü kapsıyor.

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Başvurular Başladı

En az 18 yaşını doldurmuş adaylar için başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı. Başvurmak isteyenlerin İŞKUR'un genel başvuru şartlarını ve ilan içinde belirtilen özel şartları taşıması gerekiyor.

Yayımlanan başvuru şartlarından bazıları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • En az 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Çalışmasına engel olabilecek sağlık sorunlarının bulunmaması
  • Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmek
  • Dış görünümüne özen göstermek
  • Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması
  • TCK'da belirtilen suçlardan mahkum olmamak
  • En az lise mezunu olmak

İlanların son başvuru tarihleri ilanların sağ tarafında açıkça belirtilmiştir. İŞKUR üzerinden yayımlanan her ilanın son başvuru tarihleri farklılık göstermektedir.

Ayrıca, İŞKUR açık iş ilanları ekranından hastanelere yapılacak hizmetli, güvenlik görevlisi, kabul kayıt görevlisi veya hasta bakıcı gibi diğer ilanları da inceleyebilirsiniz. Başvurular İŞKUR üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Detaylı bilgi için İŞKUR'u arayabilir veya en yakın şubesine gidebilirsiniz.

İŞKUR Üzerinden Yayımlanan Hasta Danışmanı İlanları

  1. Hasta Danışmanı

    • Çalışma Yeri: Ankara / Gölbaşı
    • Pozisyon Sayısı: 4
    • İlan No: 00008336897
    • Son Başvuru Tarihi: 2.07.2024
    • Kalan Süre: 1 gün

  1. Hasta Danışmanı

    • Çalışma Yeri: İstanbul / Maltepe
    • Pozisyon Sayısı: 50
    • İlan No: 00008335408
    • Son Başvuru Tarihi: 2.07.2024
    • Kalan Süre: 1 gün

  2. Hasta Danışmanı

    • Çalışma Yeri: Ankara / Yenimahalle
    • Pozisyon Sayısı: 4
    • İlan No: 00008341497
    • Son Başvuru Tarihi: 3.07.2024
    • Kalan Süre: 2 gün

  1. Hasta Danışmanı

    • Çalışma Yeri: Ankara / Yenimahalle
    • Pozisyon Sayısı: 4
    • İlan No: 00008341407
    • Son Başvuru Tarihi: 3.07.2024
    • Kalan Süre: 2 gün

  2. Hasta Danışmanı

    • Çalışma Yeri: İstanbul / Tuzla
    • Pozisyon Sayısı: 3
    • İlan No: 00008340846
    • Son Başvuru Tarihi: 3.07.2024
    • Kalan Süre: 2 gün

  1. Hasta Danışmanı

    • Çalışma Yeri: İstanbul / Küçükçekmece
    • Pozisyon Sayısı: 1
    • İlan No: 00008350021
    • Son Başvuru Tarihi: 5.07.2024
    • Kalan Süre: 5 gün

  2. Hasta Danışmanı

    • Çalışma Yeri: İstanbul / Esenyurt
    • Pozisyon Sayısı: 1
    • İlan No: 0000842103
    • Son Başvuru Tarihi: 6.07.2024
    • Kalan Süre: 6 gün

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