İŞKUR 2-31 Temmuz hastanelere personel ve işçi alımı sabah 08.30’da başladı! KPSS, yaş ve ikamet şartı yok: Başvuru şartları nedir?

Sağlık kurumlarında görev almak isteyenler için İŞKUR aracılığıyla 96 hasta danışmanı alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyenlerin genel ve ilan içinde belirtilen özel şartları taşıması gerekiyor.
Sağlık kurumlarında görev almak isteyenler için İŞKUR aracılığıyla 96 hasta danışmanı alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyenlerin genel ve ilan içinde belirtilen özel şartları taşıması gerekiyor.
Yayımlanan ilanlarda alımların tamamının özel sektörde yapılacak olması nedeniyle KPSS şartının aranmayacağı belirtildi. Devlet hastanelerine personel alımı geçtiğimiz günlerde KPSS puanı ile yapılmıştı, ancak bu alımlar özel sektörü kapsıyor.
En az 18 yaşını doldurmuş adaylar için başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı. Başvurmak isteyenlerin İŞKUR'un genel başvuru şartlarını ve ilan içinde belirtilen özel şartları taşıması gerekiyor.
Yayımlanan başvuru şartlarından bazıları şunlardır:
İlanların son başvuru tarihleri ilanların sağ tarafında açıkça belirtilmiştir. İŞKUR üzerinden yayımlanan her ilanın son başvuru tarihleri farklılık göstermektedir.
Ayrıca, İŞKUR açık iş ilanları ekranından hastanelere yapılacak hizmetli, güvenlik görevlisi, kabul kayıt görevlisi veya hasta bakıcı gibi diğer ilanları da inceleyebilirsiniz. Başvurular İŞKUR üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Detaylı bilgi için İŞKUR'u arayabilir veya en yakın şubesine gidebilirsiniz.
Hasta Danışmanı
Hasta Danışmanı
Hasta Danışmanı
Hasta Danışmanı
Hasta Danışmanı
Hasta Danışmanı
Hasta Danışmanı
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