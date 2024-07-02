2-20 Temmuz temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı, vasıfsız işçi alımı ilanları! Belediye personel alımı: KPSS şartı yok!

Belediyeler ve İŞKUR'un iş birliği, yerel yönetimlerde geniş kapsamlı istihdam fırsatları yaratıyor! Bu değerli olanakları değerlendirme niyetinde olan adayların, başvuru süreçlerini dikkatle takip etmeleri ve resmi siteleri düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi gibi çeşitli pozisyonlarda açılan ilanlar, vatandaşlara kariyerlerinde yeni bir sayfa açma şansı sunuyor.