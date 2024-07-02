2-20 Temmuz temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı, vasıfsız işçi alımı ilanları! Belediye personel alımı: KPSS şartı yok!

İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş. 01.07.2024
Sivas Kangal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 01.07.2024
Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. 01.07.2024
Aydın Tralleis Kazı Başkanlığı 15.09.2024
KONYA İLİ ILGIN İLÇESİ ILGIN TERMSL İNŞ.TAŞ.PARK VE HİZMET İŞLERİ SAN.TİC. A.Ş.
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 01.07.2024
Kurtalan Belediye Başkanlığı 03.07.2024
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 02.07.2024
Burdur Kemer SYDV 02.07.2024
Ardahan İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi 02.07.2024
Ardahan Gölebel İnşaat Temizlik Madencilik Gıda Nakliye Özel Güvenlik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.07.2024
Ardahan Gölebel İnşaat Temizlik Madencilik Gıda Nakliye Özel Güvenlik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.07.2024 (1)
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