Temmuz ayı Kızılay ilköğretim mezunu dolgun maaşla temizlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

KPSS Gereksinimi Yok! Kızılay'ın bu alımı için KPSS puanı aranmamaktadır. Herkes başvuruda bulunabilir. Eğitim ve Deneyim Şartları Adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve alanlarında en az iki yıl deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

İkametgah Şartı Alımlar yalnızca İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden veya edebilecek olanlar için geçerlidir. Temizlik Görevlisinin Sorumlulukları Temizlik görevlisi odalar, lavabolar, ortak alanlar ve bahçe gibi çeşitli bölgelerde temizlik ve düzen sağlamakla yükümlüdür.

Başvuru Süreci Başvurular ilanın yayımlandığı andan itibaren başlamış olup, online olarak gerçekleştirilmektedir. Başvurunun Yapılacağı Adres Başvurularınızı https://basvuru.kizilaykariyer.com adresinden yapabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi Son başvuru tarihi 30.7.2024'tür. Bu tarihe kadar başvurularınızı tamamlamayı unutmayın! SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!