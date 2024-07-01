Temmuz ayı Kızılay ilköğretim mezunu dolgun maaşla temizlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

Kızılay'ın bu önemli adımı, İstanbul Kartal'daki yaşam alanlarının daha temiz ve sağlıklı olmasına katkı sağlayacak. Siz de bu fırsatı değerlendirin, topluma hizmet etme şansını yakalayın!
Kızılay'ın bu önemli adımı, İstanbul Kartal'daki yaşam alanlarının daha temiz ve sağlıklı olmasına katkı sağlayacak. Siz de bu fırsatı değerlendirin, topluma hizmet etme şansını yakalayın!
Kızılay, İstanbul Kartal'daki huzurevinde temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere, sosyal duyarlılık ve hizmet hassasiyeti olan bireyler arıyor.
Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve kamu haklarından mahrum olmamaları gerekiyor. Ayrıca sağlık sorunları olmamalı ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamalıdır.
Kızılay'ın bu alımı için KPSS puanı aranmamaktadır. Herkes başvuruda bulunabilir.
Adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve alanlarında en az iki yıl deneyime sahip olmaları gerekmektedir.
Alımlar yalnızca İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden veya edebilecek olanlar için geçerlidir.
Temizlik görevlisi odalar, lavabolar, ortak alanlar ve bahçe gibi çeşitli bölgelerde temizlik ve düzen sağlamakla yükümlüdür.
Başvurular ilanın yayımlandığı andan itibaren başlamış olup, online olarak gerçekleştirilmektedir.
Başvurularınızı https://basvuru.kizilaykariyer.com adresinden yapabilirsiniz.
Son başvuru tarihi 30.7.2024'tür. Bu tarihe kadar başvurularınızı tamamlamayı unutmayın!
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