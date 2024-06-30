PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! 4-8 Temmuz 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İşte başvuru şartları

İŞKUR, Türkiye'nin dört bir yanında yeni iş kapılarını aralıyor! Çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmayı düşünenler için büyük bir fırsat sunan bu yeni alım, büyük şehirlerden küçük kasabalara kadar geniş bir coğrafyada gerçekleşiyor. İş arayanlara sunulan bu kapsamlı kariyer olanakları, hayallerinizdeki işe adım atmanız için ideal bir başlangıç noktası olabilir. İŞKUR ile geleceğinizi şekillendirmeye hazır mısınız? Bu anlamda İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 19:38 Güncelleme 30 Haziran 2024, 19:38
İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! 4-8 Temmuz 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İşte başvuru şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara göre, çağrı merkezi personel alımı için başvurular online olarak yapılabilmektedir. Adaylar, ilanlara başvurmadan önce belirli genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Geniş İş İmkanları

Bu alım, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki çağrı merkezleri için geçerli olup, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerden Van, Kocaeli gibi diğer şehirlere kadar geniş bir coğrafyada iş imkanları sunmaktadır. Her ilanın yanında belirtilen referans numaralarıyla başvuru süreci daha da kolaylaştırılmıştır.

Son Başvuru Tarihleri

İŞKUR'un duyurduğu ilanlara göre, başvuruların son tarihleri il ve pozisyona göre farklılık göstermektedir. Örneğin, İstanbul için son başvuru tarihi 5 Temmuz 2024 olarak belirlenmişken, Van için bu tarih 8 Temmuz 2024 olarak belirtilmiştir. Adaylar, başvuru yapmadan önce ilanın detaylarını dikkatlice incelemelidirler.

Çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için bu alım, iş hayatına adım atmak veya mevcut kariyerlerini ileriye taşımak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR'un sunduğu bu kariyer fırsatları, iş arayanların mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ANKARA - 4.07.2024 - Ref. No: 00008381889

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - KAYSERİ - 4.07.2024 - Ref. No: 00008343282

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ANTALYA - 4.07.2024 - Ref. No: 00008343204

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - DÜZCE - 5.07.2024 - Ref. No: 00008379618

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ADIYAMAN - 5.07.2024 - Ref. No: 00008347512

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 5.07.2024 - Ref. No: 00008346945

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - MALATYA - 5.07.2024 - Ref. No: 00008345986

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 5.07.2024 - Ref. No: 00008272262

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349321

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İZMİR - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349598

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ŞANLIURFA - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349738

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - VAN - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349899

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - KOCAELİ - 6.07.2024 - Ref. No: 00008350954

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 7.07.2024 - Ref. No: 00008350929

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - VAN - 8.07.2024 - Ref. No: 0000830234

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alımı Başvuru Şartları

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA HABERLERİ | İzmir Torbalı’da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var
Bursa’da anız yangını! Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de olduğu ormana sıçradı | Felaketten son anda kurtuldular
TT Sanal Santral
Bir izmaritin bedeli 50 hektarlık alan oldu! İşte İzmir’deki yangın faciasının çıkış anı
İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy ‘Gazze’de bitmesi gereken bir işgal var’ deyip Tel Aviv’in yüzüne vurdu: Dünyanın en gaddar rejimi
İsrail’den İran ve Lübnan’a kıyamet günü silahları tehdidi: Orta Doğu’da yeni cephe topyekün savaş! O bölgeye sıçrarsa…
Mauro Icardi’nin peşini bir türlü bırakmadılar! Dudak uçuklatacak teklif tam 50 milyon euro...
Memura emekliye yeni zam oranı şekillendi! %21.11 artış ile en düşük 41.462 TL yatacak! Öğretmen, polis, hemşire, avukat...
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Çağlar Söyüncü de tamam... Jose Mourinho’nun talebi sonrasında imzalar atılıyor
Dünya sosyal medya kullanım oranı açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Whatsapp, Facebook, Instagram...
İzmir ve diğer illerde alevler kontrol altına alındı! Mendres’i yakan ’hobi’ Çeşme’de izmarit izi: Bakan ’haftaya dikkat’ diyerek uyardı
Ankara ve Şam’ın normalleşme adımları PKK’yı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi ’Ebu Zendin’
Dünya servetini nükleer savaşa yatırıyor: Silah şirketleri bir yılda milyarlarca dolar kazandı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’den skandal! Makamında adam dövdürdü, gözaltına alındı
Macron aşırı sağın zaferinden sonra parlamentoyu feshetmişti: Fransa erken genel seçim için sandık başında! Nice’de oy verme merkezine saldırı
SON DAKİKA