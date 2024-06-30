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En az ilkokul mezunu Temmuz ayı personel alımı ilanları: PTT, GSB, PMYO, Korucu Alımı, Bekçi Alımı başvuru şartları

Temmuz ayı itibarıyla güncellenen kamu ilanları, iş arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor. En az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği ilanlar, KPSS ile veya KPSS'siz olmak üzere çeşitli seçenekler sunuyor. Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler ve Kurumlar tarafından yayımlanan bu ilanlar kapsamında yüzlerce kişilik kadro ile alım yapılacak. İşte detaylar:

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 21:16 Güncelleme 30 Haziran 2024, 21:16
En az ilkokul mezunu Temmuz ayı personel alımı ilanları: PTT, GSB, PMYO, Korucu Alımı, Bekçi Alımı başvuru şartları

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Temmuz ayı için güncellenen ilan listesini sizlerle paylaşıyoruz. Bu liste üzerinden, alım yapacak kurumlar, KPSS şartı, kontenjan sayısı ve son başvuru tarihlerini kolayca öğrenebilirsiniz.

Kamu Güncel İlan Tablosu

Temmuz ayı itibarıyla güncellenen kamu ilanları, iş arayanlar için büyük fırsatlar sunuyor. En az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği bu ilanlar, KPSS ile veya KPSS'siz olmak üzere çeşitli seçenekler sunuyor. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kurumları tarafından yayımlanan bu ilanlar kapsamında alım yapılacak. İşte detaylar:

PTT: 10.000 Personel Alımı

PTT, 10.000 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular için KPSS şartı aranmıyor. Detaylı başvuru şartları ve tarihleri ise yakında açıklanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Personel Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), KPSS şartıyla 950 personel alımı yapacak. Başvuruların ne zaman başlayacağı ise henüz netleşmedi.

KPSS 2024/1: 2500 Personel Alımı

KPSS 2024/1 kapsamında 2500 kişilik kadro için başvurular alınacak. Bu ilan için son başvuru tarihi 18 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

KPSS 2024/2: 2500 Personel Alımı

KPSS 2024/2 kapsamında da 2500 kişilik kadro için alım yapılacak. Bu ilan için son başvuru tarihi 26 Aralık 2024.

Korucu Alımı: 5000 Personel Alımı

Korucu alımları kapsamında 5000 kişilik kadro için başvuru yapılacak. KPSS şartı aranmayan bu alımlar için başvuru tarihleri yakında duyurulacak.

PMYO: 2500 Personel Alımı

PMYO, KPSS şartı aramadan 2500 personel alımı yapacak. Başvurular için detaylar bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı: 11.715 Personel Alımı

Cumhurbaşkanlığı, KPSS şartıyla 11.715 personel alımı yapacak. Başvuruların ne zaman başlayacağı ise henüz netleşmedi.

POMEM ve PMYO: 5000 Personel Alımı

POMEM ve PMYO, 5000 personel alımı yapacak. Bu alımlarda KPSS şartı aranmıyor. Başvuru tarihleri ise bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB): 3000 Personel Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), KPSS şartıyla 3000 personel alımı yapacak. Başvuru tarihleri yakında açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı: 36.000 Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı, KPSS şartı aramadan 36.000 personel alımı yapacak. Başvuru detayları bekleniyor.

Bekçi Alımı

Bekçi alımları kapsamında, KPSS şartı aranmadan yapılacak başvuruların tarihleri yakında duyurulacak.

Cumhurbaşkanlığı: 2065 Personel Alımı

Cumhurbaşkanlığı, KPSS şartıyla 2065 personel daha alacak. Başvuru detayları bekleniyor.

İBB Boğaziçi Yönetim: 522 Personel Alımı

İBB Boğaziçi Yönetim, KPSS şartı aramadan 522 personel alımı yapacak. Başvurular 3 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK): 4 Personel Alımı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), KPSS şartı aramadan 4 personel alımı yapacak. Başvuru tarihi ise 1 Temmuz 2024.

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ): 251 Personel Alımı

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), KPSS şartı aramadan 251 personel alımı yapacak. Başvurular 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): 55 Personel Alımı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), KPSS 55 puanıyla 55 personel alacak. Başvurular 8 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: 20 Personel Alımı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, KPSS 50 puanıyla 20 personel alımı yapacak. Başvurular 8 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

İletişim Başkanlığı: 5 Personel Alımı

İletişim Başkanlığı, KPSS şartıyla 5 personel alımı yapacak. Başvurular 19 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Ordu Üniversitesi: 15 Personel Alımı

Ordu Üniversitesi, KPSS 50 puanıyla 15 personel alımı yapacak. Başvurular 9 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Ankara Üniversitesi: 3 Personel Alımı

Ankara Üniversitesi, KPSS şartıyla 3 personel alacak. Başvurular 12 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular ve Detaylar

PTT, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve İBB gibi büyük kurumlar binlerce personel alımı gerçekleştirecek. KPSS şartı arayan ilanlar olduğu gibi, KPSS'siz başvuru yapılabilen ilanlar da mevcuttur.

PTT toplamda 10.000 personel alımı yapacak olup, başvuru şartları ve tarihleri yakın zamanda açıklanacaktır. Sağlık Bakanlığı ise 36.000 kişilik dev kadrosu ile en büyük alım yapacak kurumlar arasında yer alıyor.

Korucu alımı, PMYO ve bekçi alımı gibi özel ilanlar ise KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Özellikle ilkokul mezunu adaylar için önemli fırsatlar sunulmaktadır.

İBB Boğaziçi Yönetim, SPK, EÜAŞ gibi kurumlar ise başvuruları 1 Temmuz ile 3 Temmuz tarihleri arasında kabul edeceklerdir. Bu ilanlar için hızlı hareket etmekte fayda var.

Son Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

İlanlara başvurmak isteyen adaylar, son başvuru tarihlerini dikkatle takip etmelidir. KPSS 2024/1 ve KPSS 2024/2 kapsamında toplamda 5000 kişilik alım yapılacaktır ve bu ilanlar için başvurular sırasıyla 18 Temmuz 2024 ve 26 Aralık 2024 tarihlerinde sona erecektir.

TÜİK ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ise KPSS puanına göre personel alımı yapacak ve başvurular 8 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecektir.

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