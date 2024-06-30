En az ilkokul mezunu Temmuz ayı personel alımı ilanları: PTT, GSB, PMYO, Korucu Alımı, Bekçi Alımı başvuru şartları

Ankara Üniversitesi , KPSS şartıyla 3 personel alacak. Başvurular 12 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Ordu Üniversitesi , KPSS 50 puanıyla 15 personel alımı yapacak. Başvurular 9 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

İletişim Başkanlığı , KPSS şartıyla 5 personel alımı yapacak. Başvurular 19 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Başvurular ve Detaylar

PTT, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve İBB gibi büyük kurumlar binlerce personel alımı gerçekleştirecek. KPSS şartı arayan ilanlar olduğu gibi, KPSS'siz başvuru yapılabilen ilanlar da mevcuttur.

PTT toplamda 10.000 personel alımı yapacak olup, başvuru şartları ve tarihleri yakın zamanda açıklanacaktır. Sağlık Bakanlığı ise 36.000 kişilik dev kadrosu ile en büyük alım yapacak kurumlar arasında yer alıyor.

Korucu alımı, PMYO ve bekçi alımı gibi özel ilanlar ise KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Özellikle ilkokul mezunu adaylar için önemli fırsatlar sunulmaktadır.

İBB Boğaziçi Yönetim, SPK, EÜAŞ gibi kurumlar ise başvuruları 1 Temmuz ile 3 Temmuz tarihleri arasında kabul edeceklerdir. Bu ilanlar için hızlı hareket etmekte fayda var.