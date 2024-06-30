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1-20 Temmuz temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımı ilanları! Belediye personel alımı: KPSS şartı yok!

Kariyerinizi şekillendirecek fırsatlar kapınızda! Belediyeler ve İŞKUR iş birliğiyle, yerel yönetimlerde geniş çaplı istihdam fırsatları sunuluyor. Bu değerli fırsatları değerlendirmek isteyen adayların, başvuru süreçlerini yakından takip etmesi ve resmi siteleri düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi gibi çeşitli pozisyonlar için açılan ilanlar, vatandaşlara kariyerlerinde yeni bir sayfa açma imkanı sunuyor. Adaylar, bu süreçte proaktif ve dikkatli bir şekilde hareket ederek, kendilerine uygun iş fırsatlarını kaçırmamalıdır. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini amaçlayan bu adımla, kendi potansiyelinizi keşfetmeye ve belediyelerle işbirliği içinde topluma katkıda bulunmaya hazır olun!

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 19:45 Güncelleme 30 Haziran 2024, 19:45
1-20 Temmuz temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımı ilanları! Belediye personel alımı: KPSS şartı yok!

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Türkiye genelinde birçok belediye, KPSS puan şartı aranmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. İşte başvuru detayları ve aranan şartlar.

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

İŞKUR'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmında yayınlanan açıklamaya göre, başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Süreci ve Detaylar

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup, ilan detayları ve başvuru tarihleri belediyelerin resmi internet sitelerinden ve İŞKUR'un ilgili ilanlar sayfasından takip edilebilecek. Adayların, ilan edilen başvuru tarihlerine dikkat etmeleri ve başvuru işlemlerini belirtilen süre zarfında tamamlamaları önemle duyurulmaktadır.

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Belediyelerin KPSS puanı aramaksızın personel alımı yapması, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunarken, belediyelerin de ihtiyaç duyduğu personel istihdamını hızlandıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İş başvurusu yapacak adayların belirtilen genel şartları taşıdığından emin olduktan sonra başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Hangi Kadrolar İçin Alım Yapılacak?

Belediyelerin duyurduğu personel alımları, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi gibi farklı pozisyonları kapsıyor. Bu geniş yelpaze, farklı meslek gruplarındaki iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor.

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