İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! 4-8 Temmuz 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İşte başvuru şartları

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara göre, çağrı merkezi personel alımı için başvurular online olarak yapılabilmektedir. Adaylar, ilanlara başvurmadan önce belirli genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara göre, çağrı merkezi personel alımı için başvurular online olarak yapılabilmektedir. Adaylar, ilanlara başvurmadan önce belirli genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
Bu alım, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki çağrı merkezleri için geçerli olup, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerden Van, Kocaeli gibi diğer şehirlere kadar geniş bir coğrafyada iş imkanları sunmaktadır. Her ilanın yanında belirtilen referans numaralarıyla başvuru süreci daha da kolaylaştırılmıştır.
İŞKUR'un duyurduğu ilanlara göre, başvuruların son tarihleri il ve pozisyona göre farklılık göstermektedir. Örneğin, İstanbul için son başvuru tarihi 5 Temmuz 2024 olarak belirlenmişken, Van için bu tarih 8 Temmuz 2024 olarak belirtilmiştir. Adaylar, başvuru yapmadan önce ilanın detaylarını dikkatlice incelemelidirler.
Çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için bu alım, iş hayatına adım atmak veya mevcut kariyerlerini ileriye taşımak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR'un sunduğu bu kariyer fırsatları, iş arayanların mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır.
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ANKARA - 4.07.2024 - Ref. No: 00008381889
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - KAYSERİ - 4.07.2024 - Ref. No: 00008343282
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ANTALYA - 4.07.2024 - Ref. No: 00008343204
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - DÜZCE - 5.07.2024 - Ref. No: 00008379618
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ADIYAMAN - 5.07.2024 - Ref. No: 00008347512
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 5.07.2024 - Ref. No: 00008346945
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - MALATYA - 5.07.2024 - Ref. No: 00008345986
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 5.07.2024 - Ref. No: 00008272262
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349321
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İZMİR - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349598
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ŞANLIURFA - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349738
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - VAN - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349899
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - KOCAELİ - 6.07.2024 - Ref. No: 00008350954
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 7.07.2024 - Ref. No: 00008350929
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - VAN - 8.07.2024 - Ref. No: 0000830234
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alımı Başvuru Şartları
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