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4-8 Temmuz 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR Türkiye genelinde çağrı merkezi personeli alımı yaparak iş arayanlara yeni kariyer fırsatları sunuyor. Bu alım, özellikle çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için büyük bir avantaj oluşturuyor. Hem büyük şehirlerde hem de daha küçük yerleşim yerlerinde gerçekleştirilen alımlar geniş bir kitleye hitap ediyor.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 16:05 Güncelleme 29 Haziran 2024, 15:21
4-8 Temmuz 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

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İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara göre, çağrı merkezi personel alımı için başvurular online olarak yapılabilmektedir. Adaylar, ilanlara başvurmadan önce belirli genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Geniş İş İmkanları

Bu alım, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki çağrı merkezleri için geçerli olup, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerden Van, Kocaeli gibi diğer şehirlere kadar geniş bir coğrafyada iş imkanları sunmaktadır. Her ilanın yanında belirtilen referans numaralarıyla başvuru süreci daha da kolaylaştırılmıştır.

Son Başvuru Tarihleri

İŞKUR'un duyurduğu ilanlara göre, başvuruların son tarihleri il ve pozisyona göre farklılık göstermektedir. Örneğin, İstanbul için son başvuru tarihi 5 Temmuz 2024 olarak belirlenmişken, Van için bu tarih 8 Temmuz 2024 olarak belirtilmiştir. Adaylar, başvuru yapmadan önce ilanın detaylarını dikkatlice incelemelidirler.

Çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için bu alım, iş hayatına adım atmak veya mevcut kariyerlerini ileriye taşımak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR'un sunduğu bu kariyer fırsatları, iş arayanların mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ANKARA - 4.07.2024 - Ref. No: 00008381889

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - KAYSERİ - 4.07.2024 - Ref. No: 00008343282

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ANTALYA - 4.07.2024 - Ref. No: 00008343204

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - DÜZCE - 5.07.2024 - Ref. No: 00008379618

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ADIYAMAN - 5.07.2024 - Ref. No: 00008347512

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 5.07.2024 - Ref. No: 00008346945

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - MALATYA - 5.07.2024 - Ref. No: 00008345986

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 5.07.2024 - Ref. No: 00008272262

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349321

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İZMİR - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349598

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ŞANLIURFA - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349738

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - VAN - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349899

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - KOCAELİ - 6.07.2024 - Ref. No: 00008350954

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 7.07.2024 - Ref. No: 00008350929

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - VAN - 8.07.2024 - Ref. No: 0000830234

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alımı Başvuru Şartları

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