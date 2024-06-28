28-30 Haziran temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımı ilanları! Belediye personel alımı: KPSS şartı yok!

Türkiye genelinde birçok belediye, KPSS puan şartı aranmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. İşte başvuru detayları ve aranan şartlar.
Türkiye genelinde birçok belediye, KPSS puan şartı aranmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. İşte başvuru detayları ve aranan şartlar.
İŞKUR'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmında yayınlanan açıklamaya göre, başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:
Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup, ilan detayları ve başvuru tarihleri belediyelerin resmi internet sitelerinden ve İŞKUR'un ilgili ilanlar sayfasından takip edilebilecek. Adayların, ilan edilen başvuru tarihlerine dikkat etmeleri ve başvuru işlemlerini belirtilen süre zarfında tamamlamaları önemle duyurulmaktadır.
Belediyelerin KPSS puanı aramaksızın personel alımı yapması, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunarken, belediyelerin de ihtiyaç duyduğu personel istihdamını hızlandıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İş başvurusu yapacak adayların belirtilen genel şartları taşıdığından emin olduktan sonra başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Belediyelerin duyurduğu personel alımları, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi gibi farklı pozisyonları kapsıyor. Bu geniş yelpaze, farklı meslek gruplarındaki iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor.
İzmir T.C.Merkez Bankası A.Ş. Özdere Naim Talu Eğitim Seminer Ve Dinlenme Tesisleri 30.06.2024
Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 29.06.2024
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda Ltd. Şti. 29.06.2024
Ankara TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletmesi A.Ş. 30.06.2024
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.06.2024
İstanbul Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. 03.07.2024
Balıkesir Balbucks Kahve San. ve Tic. Anonim Şirketi 04.06.2024
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş 05.07.2024
İzmir Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazıları 28.06.2024
Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024
Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024
İstanbul Bayrampaşa İnş.Yat.Taah .Hiz.San.veTic.Ltd.Şti (BAYPAŞ) 30.06.2024
Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024 (1)
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.07.2024
Ordu Su Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş 28.06.2024
İzmir Karaburun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 28.06.2024
Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hiz. Mak. San. A.Ş. 30.06.2024
Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024
Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024 (1)
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024
İstanbul Kasdaş Kadıköy Sağ. Tur. Eğit. Çevre Tem. Otopark Hizm. İnş. Yayın. San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024
Ordu Orkom Kompozit San. Tic. A.Ş. 26.06.2024
Çankırı Ilgaz Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Sivas Gemerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.06.2024
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024
Sinop Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 26.06.2024 17:01
Sinop Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 26.06.2024 17:01 (1)
Tekirdağ Çerkezköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.07.2024
Kayseri Sarıoğlan SYDV 26.06.2024
Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 28.06.2024
Ankara Akyurt Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı Başkanlığı-28.06.2024
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.06.2024
Çanakkale Hizmet Grupları İnş. San. ve Tic. A.Ş. 28.06.2024
Burdur Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi ve ASO İktisadi İşletmesi 28.06.2024
Çorum Beltur Kültür Turizm Ticaret A.Ş. 26.06.2024
Kocaeli Gölaş Gölcük Turizm Taah. Paz. Müşavirlik Enerji İnşaat Temizlik Ve Gaz Dağ. A.Ş. 26.06.2024
Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. 26.06.2024
Manisa Aigai Kazısı Başkanlığı 26.06.2024
Bursa Harmancık Eko Turizm Gıda Ltd. Şti. 26.06.2024
Manisa Seltaş Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.26.06.2024
Adana Pozantı Yaşam Restoran Limited Şirketi 26.06.2024
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 30.06.2024
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş. 29.06.2024
Sivas Divriği Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 28.06.2024
Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 29.06.2024
Diyarbakır Hazro Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.06.2024
Mersin Seltaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 30.06.2024
Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Petrol Temizlik İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 29.06.2024
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi Gıda ,Taşımacılık,Akaryakıt,Temizlik ,Tarım ve Hayv. 28.06.2024
Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 02.07.2024
Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. Müt. Tic. ve San. A.Ş. 01.07.2024
Balıkesir Gömeç Belediyesi Personel Limited Şirketi 28.06.2024
Mardin Ömerli Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 28.06.2024
Afyonkarahisar Kocaöz Birlik ve Turizm Taşımacılık Nakliyat Akaryakıt Sanayi Tic. Ltd. Şti. 1.07.2024
Sivas Divriği Divbelsan Tur.Tic.Lmtd.Şti.28.06.2024
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşl. Turz. ve Tic. AŞ. 02.07.2024
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 24.07.2024
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 28.06.2024
Bilecik Bayırköy Belediyesi Personel Ltd. Şti.29.06.2024
Niğde Karakapı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 29.06.2024
Burdur Akaryakıt Hiz. ve. Paz. Tic. A.Ş. 29.06.2024
Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 29.06.2024 (1)
Afyonkarahisar İhsaniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 29.06.2024
Afyonkarahisar Düzağaç Taşımacılık Petrol Ve Petrol ürünleri Tem. İnş. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 29.06.2024
Denizli Çal Belediyesi Personel Ltd.Şti. 28.06.2024
İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş. 01.07.2024
Sivas Kangal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 01.07.2024
Aydın Bozdoğan Belediyesi Bozbel Su Enerji Maden İnş. Akar. Ulş. Hiz. İşl. A.Ş. 29.06.2024
Sinop Durağan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.06.2024
Çanakkale Çan Belediyesi Taş.İnş.Tur.Gıd...A.Ş. 28.06.2024
Mersin Erdemli Personel A.Ş. 28.06.2024
Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. 01.07.2024
Bayburt Arpalı Lokanta İnş. Tem. Taş. Ltd. Şti. 28.06.2024
Bayburt Arpalı Lokanta İnş. Tem. Taş. Ltd.Şti. 28.06.2024
Aydın Tralleis Kazı Başkanlığı 15.09.2024
Mersin Yenişehir Temiz Çevre Eğitim Atık Yönetimi ve Dan. A.Ş. 28.06.2024
Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.06.2024
Afyonkarahisar Başmakçı Ulaştırma Harf. Nak. Hayv.Tem. İnş. Gıda Petr. Ürn San ve Tic. Ltd. Şti. 29.06.2024
KONYA İLİ ILGIN İLÇESİ ILGIN TERMSL İNŞ.TAŞ.PARK VE HİZMET İŞLERİ SAN.TİC. A.Ş.
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 01.07.2024
Kurtalan Belediye Başkanlığı 03.07.2024
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 02.07.2024
Burdur Kemer SYDV 02.07.2024
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 28.06.2024
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 29.06.2024
Ardahan İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi 02.07.2024
Eskişehir Sivrihisar Bel Dan. Enerji Tar. Hay. Gıd. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. 28.06.2024
Artvin Borçka Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi İşçi Alım İlanı 30.06.2024
Manisa Gölmar Mad. İnş. İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti. 28.06.2024
Ardahan Gölebel İnşaat Temizlik Madencilik Gıda Nakliye Özel Güvenlik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.07.2024
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 28.06.2024
Ardahan Gölebel İnşaat Temizlik Madencilik Gıda Nakliye Özel Güvenlik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.07.2024 (1)
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. 27.06.2024
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