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28-30 Haziran temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımı ilanları! Belediye personel alımı: KPSS şartı yok!

Bu değerli fırsatları değerlendirmek isteyen adaylar için belediyelerin ve İŞKUR'un resmi sitelerini düzenli olarak takip etmek, başvuru süreçlerini yakından izlemek büyük önem taşıyor. Belediyeler, bu adımla vatandaşlarına geniş çapta istihdam imkanı sağlamak ve aynı zamanda kamu hizmetlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yürütmeyi hedefliyor. Adaylar, bu süreçte dikkatli ve proaktif bir şekilde hareket ederek kendilerine uygun iş fırsatlarını kaçırmamalıdır. İşte temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımı ilanları! Belediye personel alımı...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 13:18 Güncelleme 28 Haziran 2024, 13:18
28-30 Haziran temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımı ilanları! Belediye personel alımı: KPSS şartı yok!

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Türkiye genelinde birçok belediye, KPSS puan şartı aranmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. İşte başvuru detayları ve aranan şartlar.

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

İŞKUR'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmında yayınlanan açıklamaya göre, başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Süreci ve Detaylar

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup, ilan detayları ve başvuru tarihleri belediyelerin resmi internet sitelerinden ve İŞKUR'un ilgili ilanlar sayfasından takip edilebilecek. Adayların, ilan edilen başvuru tarihlerine dikkat etmeleri ve başvuru işlemlerini belirtilen süre zarfında tamamlamaları önemle duyurulmaktadır.

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Belediyelerin KPSS puanı aramaksızın personel alımı yapması, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunarken, belediyelerin de ihtiyaç duyduğu personel istihdamını hızlandıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İş başvurusu yapacak adayların belirtilen genel şartları taşıdığından emin olduktan sonra başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Hangi Kadrolar İçin Alım Yapılacak?

Belediyelerin duyurduğu personel alımları, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi gibi farklı pozisyonları kapsıyor. Bu geniş yelpaze, farklı meslek gruplarındaki iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor.

İzmir T.C.Merkez Bankası A.Ş. Özdere Naim Talu Eğitim Seminer Ve Dinlenme Tesisleri 30.06.2024

Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 29.06.2024

Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda Ltd. Şti. 29.06.2024

Ankara TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletmesi A.Ş. 30.06.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.06.2024

İstanbul Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. 03.07.2024

Balıkesir Balbucks Kahve San. ve Tic. Anonim Şirketi 04.06.2024

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş 05.07.2024

İzmir Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazıları 28.06.2024

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024

Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024

İstanbul Bayrampaşa İnş.Yat.Taah .Hiz.San.veTic.Ltd.Şti (BAYPAŞ) 30.06.2024

Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024 (1)

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.07.2024

Ordu Su Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş 28.06.2024

İzmir Karaburun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 28.06.2024

Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hiz. Mak. San. A.Ş. 30.06.2024

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024 (1)

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024

İstanbul Kasdaş Kadıköy Sağ. Tur. Eğit. Çevre Tem. Otopark Hizm. İnş. Yayın. San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024

Ordu Orkom Kompozit San. Tic. A.Ş. 26.06.2024

Çankırı Ilgaz Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

Sivas Gemerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.06.2024

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024

Sinop Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 26.06.2024 17:01

Sinop Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 26.06.2024 17:01 (1)

Tekirdağ Çerkezköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.07.2024

Kayseri Sarıoğlan SYDV 26.06.2024

Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 28.06.2024

Ankara Akyurt Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı Başkanlığı-28.06.2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024

Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.06.2024

Çanakkale Hizmet Grupları İnş. San. ve Tic. A.Ş. 28.06.2024

Burdur Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi ve ASO İktisadi İşletmesi 28.06.2024

Çorum Beltur Kültür Turizm Ticaret A.Ş. 26.06.2024

Kocaeli Gölaş Gölcük Turizm Taah. Paz. Müşavirlik Enerji İnşaat Temizlik Ve Gaz Dağ. A.Ş. 26.06.2024

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. 26.06.2024

Manisa Aigai Kazısı Başkanlığı 26.06.2024

Bursa Harmancık Eko Turizm Gıda Ltd. Şti. 26.06.2024

Manisa Seltaş Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.26.06.2024

Adana Pozantı Yaşam Restoran Limited Şirketi 26.06.2024

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 30.06.2024

Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş. 29.06.2024

Sivas Divriği Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 28.06.2024

Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 29.06.2024

Diyarbakır Hazro Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.06.2024

Mersin Seltaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 30.06.2024

Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Petrol Temizlik İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 29.06.2024

Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi Gıda ,Taşımacılık,Akaryakıt,Temizlik ,Tarım ve Hayv. 28.06.2024

Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 02.07.2024

Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. Müt. Tic. ve San. A.Ş. 01.07.2024

Balıkesir Gömeç Belediyesi Personel Limited Şirketi 28.06.2024

Mardin Ömerli Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 28.06.2024

Afyonkarahisar Kocaöz Birlik ve Turizm Taşımacılık Nakliyat Akaryakıt Sanayi Tic. Ltd. Şti. 1.07.2024

Sivas Divriği Divbelsan Tur.Tic.Lmtd.Şti.28.06.2024

Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşl. Turz. ve Tic. AŞ. 02.07.2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 24.07.2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 28.06.2024

Bilecik Bayırköy Belediyesi Personel Ltd. Şti.29.06.2024

Niğde Karakapı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 29.06.2024

Burdur Akaryakıt Hiz. ve. Paz. Tic. A.Ş. 29.06.2024

Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 29.06.2024 (1)

Afyonkarahisar İhsaniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 29.06.2024

Afyonkarahisar Düzağaç Taşımacılık Petrol Ve Petrol ürünleri Tem. İnş. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 29.06.2024

Denizli Çal Belediyesi Personel Ltd.Şti. 28.06.2024

İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş. 01.07.2024

Sivas Kangal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 01.07.2024

Aydın Bozdoğan Belediyesi Bozbel Su Enerji Maden İnş. Akar. Ulş. Hiz. İşl. A.Ş. 29.06.2024

Sinop Durağan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.06.2024

Çanakkale Çan Belediyesi Taş.İnş.Tur.Gıd...A.Ş. 28.06.2024

Mersin Erdemli Personel A.Ş. 28.06.2024

Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. 01.07.2024

Bayburt Arpalı Lokanta İnş. Tem. Taş. Ltd. Şti. 28.06.2024

Bayburt Arpalı Lokanta İnş. Tem. Taş. Ltd.Şti. 28.06.2024

Aydın Tralleis Kazı Başkanlığı 15.09.2024

Mersin Yenişehir Temiz Çevre Eğitim Atık Yönetimi ve Dan. A.Ş. 28.06.2024

Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.06.2024

Afyonkarahisar Başmakçı Ulaştırma Harf. Nak. Hayv.Tem. İnş. Gıda Petr. Ürn San ve Tic. Ltd. Şti. 29.06.2024

KONYA İLİ ILGIN İLÇESİ ILGIN TERMSL İNŞ.TAŞ.PARK VE HİZMET İŞLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 01.07.2024

Kurtalan Belediye Başkanlığı 03.07.2024

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 02.07.2024

Burdur Kemer SYDV 02.07.2024

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 28.06.2024

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 29.06.2024

Ardahan İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi 02.07.2024

Eskişehir Sivrihisar Bel Dan. Enerji Tar. Hay. Gıd. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. 28.06.2024

Artvin Borçka Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi İşçi Alım İlanı 30.06.2024

Manisa Gölmar Mad. İnş. İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti. 28.06.2024

Ardahan Gölebel İnşaat Temizlik Madencilik Gıda Nakliye Özel Güvenlik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.07.2024

Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 28.06.2024

Ardahan Gölebel İnşaat Temizlik Madencilik Gıda Nakliye Özel Güvenlik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.07.2024 (1)

Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. 27.06.2024

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