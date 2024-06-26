Belediye personel alımı: KPSS şartı yok! Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımı ilanları

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen adaylar, belediyelerin ve İŞKUR'un resmi sitelerini düzenli olarak takip etmeli ve başvuru süreçlerini yakından izlemelidir. Belediyeler, bu adım ile hem vatandaşlarına istihdam imkanı sunarken hem de kamu hizmetlerini daha etkin bir şekilde yürütmeyi hedeflemektedir.