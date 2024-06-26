Belediye personel alımı: KPSS şartı yok! Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımı ilanları

Manisa Seltaş Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.26.06.2024
Adana Pozantı Yaşam Restoran Limited Şirketi 26.06.2024
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 30.06.2024
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş. 29.06.2024
Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 27.06.2024
İzmir Urit Urla İnş. Tur. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 27.06.2024
Gümüşhane Kelkit Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 27.06.2024
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 27.06.2024
Eskişehir Kentaş Kent İçi Top.Taş.San.Tic.Ltd.Şti. 27.06.2024
Eskişehir Belkent A.Ş. 27/06/2024
Sivas Divriği Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 28.06.2024
Bursa Yenişehir Belediyesi Personel. Hizm. Ltd.Şti. 26.06.2024
Gümüşhane Öbektaş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.06.2024
Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 29.06.2024
Antalya Falez Çevre Yönetim Danş. Turz. İnş. San ve Tic. A.Ş. 26.06.2024
Antalya Kemer Belediyesi Personbel Ltd. Şti. 26.06.2024
Diyarbakır Hazro Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.06.2024
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah . Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti 26.06.2024
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024 (1)
Mersin Seltaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 30.06.2024
Bartın Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.06.2024
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024 (2)
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024 (3)
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024 (4)
Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Petrol Temizlik İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 29.06.2024
Kocaeli Darıca Kent İnşaat A.Ş. 26.06.2024
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi Gıda ,Taşımacılık,Akaryakıt,Temizlik ,Tarım ve Hayv. 28.06.2024
Erzurum Tekman Belediyesi Personel Limited .Şti. 27.06.2025
Konya Çeltik Belediyesi Personel Ltd. Şti. 26.06.2024
Tekirdağ Ebsan İnş. Ulaşım Gıda San. Tic. A.Ş. 26.06.2024
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 26.06.2024
Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 02.07.2024
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 27.06.2024
Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. Müt. Tic. ve San. A.Ş. 01.07.2024
Balıkesir Gömeç Belediyesi Personel Limited Şirketi 28.06.2024
Mardin Ömerli Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 28.06.2024
Afyonkarahisar Kocaöz Birlik ve Turizm Taşımacılık Nakliyat Akaryakıt Sanayi Tic. Ltd. Şti. 1.07.2024
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024
Sivas Divriği Divbelsan Tur.Tic.Lmtd.Şti.28.06.2024
Denizli Çameli Belediyesi Çambel Tar.Tur.Tan.Müh.Müş.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 26.06.2024
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşl. Turz. ve Tic. AŞ. 02.07.2024
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 24.07.2024
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 28.06.2024
Bilecik Bayırköy Belediyesi Personel Ltd. Şti.29.06.2024
Niğde Karakapı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 29.06.2024
Yalova Yabeltaş İnş. Otomotiv Ulaşım Çev. Rek. Tur. Kül. San. Tar. ve Hayv. Taah. San. Tic. A.Ş. 26.06.2024
Sakarya Sapaş Turizm Gıda İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 26.06.2024
Burdur Akaryakıt Hiz. ve. Paz. Tic. A.Ş. 29.06.2024
Kayseri İncesu İmar Eğitim Kül.Gıd.Tem.Turizm San ve Tic.A.Ş 26.06.2024
İstanbul Kartursaş Kartal Ulaşım Turizm Sağlık ve Eğitim Hizm. San. Tic. A.Ş. 26.06.2024
Sakarya Pamukova Belediyesi Ltd. Şti. 27.06.2024
Balıkesir İvrindi Beltot Personel Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.06.2024
Kırıkkale Karakeçili SYDV İşçi Alımı 28.06.2024
Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 29.06.2024 (1)
Mersin Kumkuyu Limonlu İmar İnş. San ve Tic. Ltd. Şti 27.06.2024
Afyonkarahisar İhsaniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 29.06.2024
Afyonkarahisar Düzağaç Taşımacılık Petrol Ve Petrol ürünleri Tem. İnş. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 29.06.2024
Denizli Kale Tabea Çevre Temizlik ORg.İnş.Enj.San. ve Tic.A.Ş. 27.06.2024.pdf Denizli Kale Tabea Çevre Temizlik ORg.İnş.Enj.San. ve Tic.A.Ş. 27.06.2024.
Denizli Çal Belediyesi Personel Ltd.Şti. 28.06.2024
İzmir Menderes Belediyesi Personel A.Ş 27.06.2024
Tokat Belika Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 27.06.2024
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 01.07.2024
Adana Pozantı Yaşam Restoran Limited Şirketi 26.06.2024 (1)
Sakarya Arbel İnş. Hiz. Alımı Peyzaj Geri Dön. San. Tic. A.Ş. 27.06.2024
Ordu Korgan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.06.2024
Erzurum Esker İnş.Taah.Enerji Üret.Gıda San.Tic.A.Ş. 28.06.2024
Sakarya Sapaş Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. 26.06.2024 (1)
İstanbul Sarbel Organizasyon Temizlik Spor Hizmetleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 27.06.2024
Yalova Arjemek Jeotermal İşletme Meyvecilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 27.06.2024
Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 26.06.2024
Sivas Suşehri Belediyesi Bel-Su A.Ş. 30.06.2024
Erzurum Köprüköy Sos:Yrd.Ve Day.Vakfı Başk. 26.06.2024
Afyonkarahisar Salar Bel. Taş. Tem. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 29.06.2024
Çanakkale Biga Kent Hizmetleri Tur. San. ve Tic. A.Ş - 26.06.2024
Rize Muradiye Belediyesi Personel Ltd. Şti 27.06.2024
İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş. 01.07.2024
Sivas Kangal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 01.07.2024
Aydın Bozdoğan Belediyesi Bozbel Su Enerji Maden İnş. Akar. Ulş. Hiz. İşl. A.Ş. 29.06.2024
Sinop Durağan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.06.2024
Kırklareli Üsküp Taşımacılık Temizlik İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 27.06.2024
Çanakkale Çan Belediyesi Taş.İnş.Tur.Gıd...A.Ş. 28.06.2024
Mersin Erdemli Personel A.Ş. 28.06.2024
Bartın Amastris Gıda Turizm İnşaat Seyahat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 27.06.2024
Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. 01.07.2024
Bayburt Arpalı Lokanta İnş. Tem. Taş. Ltd. Şti. 28.06.2024
Bayburt Arpalı Lokanta İnş. Tem. Taş. Ltd.Şti. 28.06.2024
Aydın Tralleis Kazı Başkanlığı 15.09.2024
Mersin Yenişehir Temiz Çevre Eğitim Atık Yönetimi ve Dan. A.Ş. 28.06.2024
Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.06.2024
Yozgat Saraykent Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Sultan Hanı Sosyal Tesis 27.06.2024
Afyonkarahisar Başmakçı Ulaştırma Harf. Nak. Hayv.Tem. İnş. Gıda Petr. Ürn San ve Tic. Ltd. Şti. 29.06.2024
Kocaeli Darıca Kent İnşaat A.Ş. 27.06.2024
Balıkesir SIN-JET Jeotermal Kaynak Suları ve Yenilenebilir Anonim Şirketi 27.06.2024
Kalaba Belediyesi Personel Limited Şirketi 26/06/2024
Karabük Yenice Ihlamur Teras Turizm San.ve Tic.LTD.ŞTİ. 30.06.2024
Erzurum Tekman Sos.Yrd.Ve Dayanışma Vakfı 27.06.2024
Rize Pazar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi 27.06.2024
Kütahya Belediyesi Simpaş Turizm Anonim Şirketi 27.06.2024
KONYA İLİ ILGIN İLÇESİ ILGIN TERMSL İNŞ.TAŞ.PARK VE HİZMET İŞLERİ SAN.TİC. A.Ş.
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 01.07.2024
Kurtalan Belediye Başkanlığı 03.07.2024
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 02.07.2024
Burdur Kemer SYDV 02.07.2024
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 28.06.2024