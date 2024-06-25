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SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024? SGK 344 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), farklı alanlarda istihdam edilmek üzere toplam 344 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuruların 5 Haziran 2024 tarihinde başladığı belirtilen duyuruda, adaylardan belirli şartları sağlamaları ve belgeleri eksiksiz olarak sunmaları istendi. Peki, SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024? SGK 344 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 09:01 Güncelleme 25 Haziran 2024, 09:01
SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024? SGK 344 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), farklı alanlarda istihdam edilmek üzere toplam 344 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar kapsamında adaylardan aranan başvuru şartları detaylandı.

SGK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

SGK personel alımı sonuçları hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğine haberimizde yer alacaktır.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ SONA ERDİ

Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek.

Başvurular 05 - 14 Haziran tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirildi.



BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen; "..Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…" şartını sağlıyor olmak.

3- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. (dul ve yetim aylığı hariç)

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P94) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre en az 60 puan almış olmak.

5- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda yaptırılan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

7- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

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