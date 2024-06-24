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TPAO İŞKUR İlanı: KPSS Taban Olmadan Büro Memuru, Harita Teknikeri, Memur ve Personel Alımı Başvuru Şartları Nedir?

Türkiye Petrolleri, iş gücünü artırmak amacıyla İŞKUR aracılığı ile personel alım ilanı yayınlamıştır. Bu ilan kapsamında engelli bireyler için pozisyonlar ayrılmıştır ve KPSS şartı olmadan gerçekleştirilecektir. Detaylar haberimizde mevcut.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 15:18 Güncelleme 24 Haziran 2024, 15:19
TPAO İŞKUR İlanı: KPSS Taban Olmadan Büro Memuru, Harita Teknikeri, Memur ve Personel Alımı Başvuru Şartları Nedir?

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TPAO, İŞKUR üzerinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Az önce İŞKUR'da görülen ilana göre, TPAO engelli personel alımı yapmayı planlamaktadır. Bu süreçte, alımlar 18 yaşını geçmiş bireyler arasından yapılacaktır.

Kamu İşçi Alımı Kontenjan Dağılımı Nasıl Yapılacak? TPAO, Kırklareli Lüleburgaz'da çalıştırılmak üzere şu pozisyonlar için toplamda 2 engelli işçi alacak:

1 Büro Memuru (Genel), 1 Harita Teknikeri.

Başvuru Koşulları Nelerdir? Adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Görevini engelleyebilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını geçmemiş olmak.
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KPSS Şartı Gerekiyor mu? İlgili memur ve personel alımları için KPSS şartı aranacak; ancak adaylardan belirli bir puan beklentisi olmayacaktır. EKPSS'ye girmiş olmak yeterli olacaktır.

Büro Memuru İçin Özel Şartlar: Adayların aşağıdaki eğitim programlarından birinden mezun olmaları gerekmektedir:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Yönetici Asistanlığı ve Ofis Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, Endüstriyel Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetimi gibi ön lisans programları.

Adayların, engelliler için vücut fonksiyon kayıplarının en az %40 olduğunu belirten yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporuna sahip olmaları,

İşini yapmasına engel bir durumunun olmaması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması,

İlanın son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Harita Teknikeri İçin Özel Şartlar: Adayların Harita ve Kadastro, Harita Teknikerliği gibi ön lisans programlarından mezun olmaları, engelliler için belirtilen sağlık şartlarını taşımaları ve askerlik durumlarının uygun olması gerekmektedir.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

TPAO personel alımı için başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren başlayıp dört gün sürecek. Başvurular aşağıdaki tarihlerde yapılmalıdır:

Başvuru Tarihleri: 24 - 28 Haziran 2024

Başvuru Adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Büro Memuru İş İlanı Numarası: 00008362568

Harita Teknikeri İş İlanı Numarası: 00008362645

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