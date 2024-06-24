Personel ve eleman aranan meslekler: İsviçre aylık 100 bin TL ve 202 bin TL’ye 80 bin vasıflı vasıfsız işçi alıyor

AÇIK KAPANMIYOR İsviçre yetkilileri, Rusya ve Ukrayna savaşından kaçarak ülkelerine sığınan kişilerin bu açığı kapatamayacağını belirtiyor. Şu an için İsviçre'de 85 bin vasıflı işçi açığı bulunuyor ve bu sayının yıl sonuna kadar 365 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Peki, İsviçre'ye nasıl gidilir?

Yurt dışında çalışmayı arzulayanlar, hedefledikleri ülkeye nasıl ulaşacaklarını araştırmalı. İsviçre için iş arayanlar, DynaJobs veya Adecco gibi kurumlara başvurarak uygun iş fırsatlarını değerlendirebilirler.

Davet alabilmek için ise şunlar gereklidir: Gerekli dil yeterliliği İsviçre'de devlet ya da sosyal yardımlara başvurmadan geçinme kapasitenizi kanıtlamanız Yaşanacak uygun bir konut bulunması

İSVİÇRE'DE MAAŞLAR NE KADAR? İsviçre, dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor. İsviçre'de asgari saatlik ücret 23 İsviçre Frangı, aylık ise minimum 4 bin İsviçre Frangıdır. Bu, saatlik 596 TL, aylık ise en az 103 bin TL maaş anlamına gelir.