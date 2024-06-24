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Personel ve eleman aranan meslekler: İsviçre aylık 100 bin TL ve 202 bin TL'ye 80 bin vasıflı vasıfsız işçi alıyor

Alp Dağları'nın eteklerinde yer alan İsviçre, iş piyasasında aranan özelliklere sahip adaylar için önemli kariyer fırsatları sunmaktadır. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen adayların belirli yetkinliklere sahip olmaları ve başvurularını uygun zamanda yapmaları gerekmektedir.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 08:45 Güncelleme 24 Haziran 2024, 08:45
Personel ve eleman aranan meslekler: İsviçre aylık 100 bin TL ve 202 bin TL’ye 80 bin vasıflı vasıfsız işçi alıyor

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Dünya ekonomisinin zirvesinde yer alan İsviçre, geniş çapta işçi alımına gidiyor. Başlangıç maaşları 100 bin TL olarak belirlenirken, bu rakam bazı sektörlerde 202 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. İşçi alımı gerçekleştirecek sektörler de netleşti.

Avrupa'nın çeşitli köşelerinden işçi alımı yapan ülkeler arasında, pandemi sonrası kalifiye eleman sıkıntısı çeken İsviçre, çözümü 80 bin yabancı işçi alımında buldu. Sağlık, turizm, teknisyenlik, bilgisayar uzmanlığı ve mühendislik gibi alanlarda iş imkanları sunulduğu açıklandı.

İSVİÇRE İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Özellikle doktor eksikliği yaşayan İsviçre, yaşlı bakımı ve hastane sektörlerinde çalıştırmak üzere hemşire alımı yapacağını duyurdu.

AÇIK KAPANMIYOR

İsviçre yetkilileri, Rusya ve Ukrayna savaşından kaçarak ülkelerine sığınan kişilerin bu açığı kapatamayacağını belirtiyor. Şu an için İsviçre'de 85 bin vasıflı işçi açığı bulunuyor ve bu sayının yıl sonuna kadar 365 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Peki, İsviçre'ye nasıl gidilir?

Yurt dışında çalışmayı arzulayanlar, hedefledikleri ülkeye nasıl ulaşacaklarını araştırmalı. İsviçre için iş arayanlar, DynaJobs veya Adecco gibi kurumlara başvurarak uygun iş fırsatlarını değerlendirebilirler.

Davet alabilmek için ise şunlar gereklidir:

Gerekli dil yeterliliği

İsviçre'de devlet ya da sosyal yardımlara başvurmadan geçinme kapasitenizi kanıtlamanız

Yaşanacak uygun bir konut bulunması

İSVİÇRE'DE MAAŞLAR NE KADAR?

İsviçre, dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor. İsviçre'de asgari saatlik ücret 23 İsviçre Frangı, aylık ise minimum 4 bin İsviçre Frangıdır. Bu, saatlik 596 TL, aylık ise en az 103 bin TL maaş anlamına gelir.

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