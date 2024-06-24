En az lise mezunu büro memuru ve büro işçisi alımı başvurusu başladı: İşte İŞKUR başvuru şartları ve detayları

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre, Türkiye genelinde en az lise mezunu adaylar arasından büro memuru alımları gerçekleştirilecek. Bu yazıda, İŞKUR'un ilanları ve başvuru detayları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre, Türkiye genelinde en az lise mezunu adaylar arasından büro memuru alımları gerçekleştirilecek. Bu yazıda, İŞKUR'un ilanları ve başvuru detayları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
İŞKUR üzerinde yayımlanan personel alım ilanları aşağıdaki gibidir:
Büro memuru olarak çalışmak isteyen adaylar için belirlenen başvuru şartları şu şekildedir:
İŞKUR üzerinden yayımlanan büro memuru alım ilanlarına dair bazı örnekler aşağıda verilmiştir:
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir:
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