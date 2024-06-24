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En az 22.450 TL maaşla kasiyer, market elemanı, satış elemanı, mağaza sorumlusu alımı şartları: 24-30 Haziran Migros, Bim, A101 ve Şok dev personel alımı başladı!

Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren büyük market zincirleri, İŞKUR ve çeşitli kariyer portalları aracılığıyla yapacakları kapsamlı personel alımları hakkında son duyuruları yaptı. Migros, Şok, Bim ve A101 gibi önde gelen perakende zincirleri, farklı pozisyonlar için eleman arayışlarını sürdürüyor. Peki, Migros'a nasıl iş başvurusu yapılır, Şok marketlerinde hangi pozisyonlar için personel alımı gerçekleşiyor, Bim ve A101'e başvurular ne şekilde gerçekleştirilir? İşte bu soruların yanıtları ve iş başvurusu süreçlerine dair güncel ve detaylı bilgiler bu haberimizde sizleri bekliyor.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:05 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:05
En az 22.450 TL maaşla kasiyer, market elemanı, satış elemanı, mağaza sorumlusu alımı şartları: 24-30 Haziran Migros, Bim, A101 ve Şok dev personel alımı başladı!

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Dev mağazalar, personel takviyesi için çağrı yapıyor: Migros, Bim, A101 ve Şok'ta açık pozisyonlar ve başvuru süreçleri hakkında detaylar.

MARKETLER İNİSİYATİF ALDI

Marketler, personel ve işçi alımı için büyük bir kampanya başlattı. Yüzlerce pozisyona yapılan bu alımlar, internet üzerinden ve doğrudan mağaza şubeleri aracılığıyla kabul edilmeye başlandı.

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BAŞVURU İÇİN GENEL KRİTERLER

Marketlerde çalışacak personel adaylarının aşağıdaki genel özelliklere sahip olmaları beklenmektedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,
  • En az ilkokul mezunu,
  • Satış yeteneği olan,
  • İkna kabiliyeti yüksek, takım çalışmasına uygun ve insan ilişkilerinde başarılı,
  • Esnek çalışma saatlerine adapte olabilecek,
  • İlişki yönetiminde becerikli,
  • Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Aşağıda belirtilen pozisyonlara personel alımı yapılacaktır:

  • Kasiyer,
  • Market Elemanı,
  • Şoför,
  • İdari İşler Elemanı,
  • Mağaza Sorumlusu,
  • Satış Elemanı,
  • Pazarlama Asistanı,
  • Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Uzmanı,
  • Bordro ve Özlük İşleri Uzman Yardımcısı,
  • Bölge Sorumlusu,
  • Muhasebe Elemanı,
  • Depo Elemanı,
  • Depo Personeli,
  • Ziraat Mühendisi,
  • Mağaza Sorumlu Yardımcısı.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Kariyer sayfaları üzerinden yayınlanan duyurulara göre, başvurular online olarak alınmaya başlanmıştır. İlgili kariyer sayfalarından başvurunuzu yapabilirsiniz.

Bim iş ilanları için: "https://www.kariyer.net/firma-profil/bim-birlesik-magazalar-a-s-1888-9746"

A101 personel alım ilanları için: "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?kw=a101"

Şok personel alım ilanları için: "https://www.kariyer.net/firma-profil/sok-marketler-4325-233357"

Migros kariyer sayfası: "https://www.kariyer.net/firma-profil/migros-ticaret-a-s-15471-6001"

Bu adreslere girerek özgeçmişinizi oluşturabilir ve ilanlara başvurabilirsiniz.

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